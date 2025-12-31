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HD9911/90
Odlično pečenje na žaru
Vsestranska priprava
Površina proti sprijemanju
Odkrijte nov način pečenja hrane na žaru zahvaljujoč edinstveni površini te posode za žar Airfryer. Zaradi tehnologije Rapid Air je pečena hrana bolj zdrava, saj jo lahko pečete z manj ali brez olja. Poleg tega lahko odvečna maščoba skozi luknjasto površino med pečenjem enostavno izteče.
Zaradi površine proti sprijemanju lahko pečeno hrano vzamete iz posode enako enostavno, kot ste jo postavili vanjo. Tako dobite popolno pečeno meso, pripravite pa lahko tudi najobčutljivejše vrste hrane, kot so ribe in zelenjava.
Površina je večja v primerjavi z običajno košaro, tako da lahko enostavno cvrete ali pečete celo ribo, velik zrezek ali večje količine zelenjave.
Ocene
Peka ribe v primerjavi s standardno košaro Philips Airfryer.