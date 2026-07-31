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Dodatek za Airfryer Kompaktna posoda za žar Essential
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HD9910/20
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Tehnologija Rapid Air ter luknjasta površina s prepoznavnimi robovi za popolno in bolj zdravo pečeno ribo, meso in zelenjavo. Površina proti prijemanju omogoča preprosto odstranjevanje hrane in enostavno čiščenje.
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim