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  • Posoda za žar za Airfryer
  • Posoda za žar za Airfryer
  • Posoda za žar za Airfryer
  • Posoda za žar za Airfryer
  • Posoda za žar za Airfryer
  • Posoda za žar za Airfryer
  • Posoda za žar za Airfryer
  • Posoda za žar za Airfryer
  • Posoda za žar za Airfryer
  • Posoda za žar za Airfryer
  • Posoda za žar za Airfryer
  • Posoda za žar za Airfryer

Izdelek ni več na voljo

Dodatek za AirfryerKompaktna posoda za žar Essential

HD9910/20

Posoda za žar za Airfryer
Tehnologija Rapid Air ter luknjasta površina s prepoznavnimi robovi za popolno in bolj zdravo pečeno ribo, meso in zelenjavo. Površina proti prijemanju omogoča preprosto odstranjevanje hrane in enostavno čiščenje.
Poglej vse prednosti

Za okusno ocvrto in pečeno hrano, ki se ne sprime.

Posoda za žar za Airfryer

  • Odlično pečenje na žaru

  • Vsestranska priprava

  • Površina proti prijemanju

Luknjasta površina za hiter pretok zraka (Rapid Air) med pečenjem na žaru

Luknjasta površina za hiter pretok zraka (Rapid Air) med pečenjem na žaru

Odkrijte nov način pečenja hrane na žaru zahvaljujoč edinstveni površini te posode za žar Airfryer. Zaradi tehnologije Rapid Air je pečena hrana bolj zdrava, saj jo lahko pečete z manj ali brez olja. Poleg tega lahko odvečna maščoba skozi luknjasto površino med pečenjem enostavno izteče.

Vrhunska posoda proti prijemanju za enostavno odstranjevanje hrane

Vrhunska posoda proti prijemanju za enostavno odstranjevanje hrane

Zaradi površine proti prijemanju lahko pečeno hrano vzamete iz posode enako enostavno, kot ste jo postavili vanjo. Tako dobite popolno pečeno meso, pripravite pa lahko tudi najobčutljivejše vrste hrane, kot so ribe in zelenjava.

Večja površina vam omogoča pečenje cele ribe

Večja površina vam omogoča pečenje cele ribe

Površina je večja v primerjavi z običajno košaro, tako da lahko enostavno cvrete ali pečete celo ribo, velik zrezek ali večje količine zelenjave.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Peka ribe v primerjavi s standardno košaro Philips Airfryer.