Luknjasta površina za hiter pretok zraka (Rapid Air) med pečenjem na žaru

Odkrijte nov način pečenja hrane na žaru zahvaljujoč edinstveni površini te posode za žar Airfryer. Zaradi tehnologije Rapid Air je pečena hrana bolj zdrava, saj jo lahko pečete z manj ali brez olja. Poleg tega lahko odvečna maščoba skozi luknjasto površino med pečenjem enostavno izteče.