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Dodatni modelčki za mafine za Airfryer
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HD9909/00
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Razvajajte sorodnike, prijatelje in sebe z okusnimi mafini ali kolački s temi modelčki za mafine za vse vrste cvrtnikov Airfryer. Barviti modelčki za mafine so izdelani iz silikona brez vonja in so enostavni za odstranjevanje, shranjevanje in čiščenje.
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim
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