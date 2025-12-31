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HD9909/00
Igrivi barviti modelčki
Vsestranska priprava
Za uživanje mafinov se vedno najde izgovor. Morda se bliža rojstni dan vašega bližnjega ali pa si samo želite presenetiti prijatelje ali družino z okusno sladico. ne pozabite, da je mafin ali kolaček za sladico dovoljen!
Ali ste si zaželeli mafin ali kolaček? To sploh ni več pomembno. Zdaj lahko oboje pečete hkrati. Ali želite poskusiti tudi druge recepte z drugimi sestavinami? Preizkusite svoje najljubše sestavine in odkrijte užitek teh petih majhnih poslastic idealne velikosti.
Modelčke za mafine za Airfryer lahko brez skrbi postavite v pomivalni stroj, kar omogoča njihovo še enostavnejšo uporabo.
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