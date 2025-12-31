Modelčki za mafine za Airfryer

Razvajajte sorodnike, prijatelje in sebe z okusnimi mafini ali kolački s temi modelčki za mafine za vse vrste cvrtnikov Airfryer. Barviti modelčki za mafine so izdelani iz silikona brez vonja in so enostavni za odstranjevanje, shranjevanje in čiščenje.