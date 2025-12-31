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  • Modelčki za mafine za Airfryer
  • Modelčki za mafine za Airfryer
  • Modelčki za mafine za Airfryer
  • Modelčki za mafine za Airfryer
  • Modelčki za mafine za Airfryer
  • Modelčki za mafine za Airfryer

Izdelek ni več na voljo

Dodatni modelčki za mafine za Airfryer

HD9909/00

Modelčki za mafine za Airfryer
Razvajajte sorodnike, prijatelje in sebe z okusnimi mafini ali kolački s temi modelčki za mafine za vse vrste cvrtnikov Airfryer. Barviti modelčki za mafine so izdelani iz silikona brez vonja in so enostavni za odstranjevanje, shranjevanje in čiščenje.
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Za okusne in barvite mafine in kolačke

Modelčki za mafine za Airfryer

  • Igrivi barviti modelčki

  • Vsestranska priprava

Kadarkoli lahko svoje prijatelje in družino presenetite z domačimi sladicami.

Za uživanje mafinov se vedno najde izgovor. Morda se bliža rojstni dan vašega bližnjega ali pa si samo želite presenetiti prijatelje ali družino z okusno sladico. ne pozabite, da je mafin ali kolaček za sladico dovoljen!

Od mafinov do kolačkov

Ali ste si zaželeli mafin ali kolaček? To sploh ni več pomembno. Zdaj lahko oboje pečete hkrati. Ali želite poskusiti tudi druge recepte z drugimi sestavinami? Preizkusite svoje najljubše sestavine in odkrijte užitek teh petih majhnih poslastic idealne velikosti.

Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju za enostavno čiščenje

Primerno za pomivanje v pomivalnem stroju za enostavno čiščenje

Modelčke za mafine za Airfryer lahko brez skrbi postavite v pomivalni stroj, kar omogoča njihovo še enostavnejšo uporabo.

Tehnične specifikacije

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