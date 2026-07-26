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Viva Collection Airfryer
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HD9904/00
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Z dvonivojsko rešetko za cvrtnik Philips Airfryer se površina za pripravo poveča. Enostavno in hitro pecite ali cvrite okusne hamburgerje, piščančje perutničke, ribe in drugo. Za večjo raznovrstnost lahko pripravite tudi zelenjavna ali mesna nabodala.
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim