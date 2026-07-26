IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

Viva Collection Airfryer

Izdelek ni več na voljo

Podpora

Viva CollectionAirfryer

HD9904/00

Viva Collection Airfryer

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

Z dvonivojsko rešetko za cvrtnik Philips Airfryer se površina za pripravo poveča. Enostavno in hitro pecite ali cvrite okusne hamburgerje, piščančje perutničke, ribe in drugo. Za večjo raznovrstnost lahko pripravite tudi zelenjavna ali mesna nabodala.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

Odpravljanje težav