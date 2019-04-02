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Izdelek ni več na voljo
Dvonivojska rešetka
Primerno za Airfryerje VIVA
Snemljiva predal in košara za hrano imata premaz proti sprijemanju in ju lahko enostavno operete v pomivalnem stroju.
Z dvonivojsko rešetko podvojite površino Airfryerja za pripravo. Enostavno, hitro in zdravo pecite ali cvrite okusne hamburgerje, piščančje perutničke, ribe in ostalo hrano.
Dodatek omogoča pripravo jedi sploščene oblike, kot je hamburger.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
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Belka
02/04/2019
Україна
Незамінний помічник у приготуванні їжі
Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9904/00 Мультипіч
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9904/00 Мультипіч