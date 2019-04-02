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  • Povečajte površino Airfryerja za pripravo
  • Povečajte površino Airfryerja za pripravo

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionAirfryer

HD9904/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Povečajte površino Airfryerja za pripravo
Z dvonivojsko rešetko za cvrtnik Philips Airfryer se površina za pripravo poveča. Enostavno in hitro pecite ali cvrite okusne hamburgerje, piščančje perutničke, ribe in drugo. Za večjo raznovrstnost lahko pripravite tudi zelenjavna ali mesna nabodala.
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Dodatek za Airfryer

Povečajte površino Airfryerja za pripravo

  • Dvonivojska rešetka

  • Primerno za Airfryerje VIVA

Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, omogočajo preprosto čiščenje

Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, omogočajo preprosto čiščenje

Snemljiva predal in košara za hrano imata premaz proti sprijemanju in ju lahko enostavno operete v pomivalnem stroju.

Dvonivojska rešetka za raznovrstnejše recepte

Dvonivojska rešetka za raznovrstnejše recepte

Z dvonivojsko rešetko podvojite površino Airfryerja za pripravo. Enostavno, hitro in zdravo pecite ali cvrite okusne hamburgerje, piščančje perutničke, ribe in ostalo hrano.

Dodatek omogoča pripravo jedi sploščene oblike

Dodatek omogoča pripravo jedi sploščene oblike

Dodatek omogoča pripravo jedi sploščene oblike, kot je hamburger.

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

02/04/2019

Україна

Україна

Незамінний помічник у приготуванні їжі

Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

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