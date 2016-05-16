2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za pripravo 7 vrst kave
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Nerjavno jeklo
8-stopenjski nastavljivi mlinček
Vgrajeni vrček dvakrat speni mleko in s tem odstrani vse mehurčke in nečistočo, kar zagotavlja neverjetno okusno in kremasto peno. Ob pritisku na gumb v skodelico enakomerno steče kremasta pena prijetne temperature. Močan dvojni grelnik vode zagotavlja paro za penjenje mleka in kuhanje espressa takoj po tem, kar zagotavlja odlične vroče napitke brez čakanja.
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Z zmogljivim dvojnim grelnikom lahko zaporedno in brez čakanja pripravite popoln vroč espresso in kapučino. Ločena grelna sistema zagotavljata idealni temperaturi za kavo in penjenje mleka, kar vedno zagotavlja profesionalno in hitro uporabo.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Росен
16/05/2016
България
Preverjen kupec
Отлична машина
Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.