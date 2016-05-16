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  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
  • Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu

Izdelek ni več na voljo

Saeco Incanto ExecutivePopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD9712/11

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu
Saeco Incanto Executive je klasična mojstrovina, ki zagotavlja popolnost. Natančno določite do 8 nastavitev za popolno kavo povsem po vašem okusu. Dvojni grelnik zagotavlja profesionalno in hitro delovanje.
Poglej vse prednosti

Hitra priprava popolne kave

Doma uživajte v profesionalno pripravljenem espressu

  • Za pripravo 7 vrst kave

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Nerjavno jeklo

  • 8-stopenjski nastavljivi mlinček

S pritiskom na gumb pripravite okusen vroč kapučino in mleko s kavo

S pritiskom na gumb pripravite okusen vroč kapučino in mleko s kavo

Vgrajeni vrček dvakrat speni mleko in s tem odstrani vse mehurčke in nečistočo, kar zagotavlja neverjetno okusno in kremasto peno. Ob pritisku na gumb v skodelico enakomerno steče kremasta pena prijetne temperature. Močan dvojni grelnik vode zagotavlja paro za penjenje mleka in kuhanje espressa takoj po tem, kar zagotavlja odlične vroče napitke brez čakanja.

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Dvojni grelnik omogoča hitro pripravo mlečnih specialitet

Dvojni grelnik omogoča hitro pripravo mlečnih specialitet

Z zmogljivim dvojnim grelnikom lahko zaporedno in brez čakanja pripravite popoln vroč espresso in kapučino. Ločena grelna sistema zagotavljata idealni temperaturi za kavo in penjenje mleka, kar vedno zagotavlja profesionalno in hitro uporabo.

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

16/05/2016

България

България

Preverjen kupec

Отлична машина

Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.