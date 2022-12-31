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Izdelek ni več na voljo
Tehnologija RapidAir
4,1 l
Črna
Odkrijte na stotine receptov za slastne, zdrave jedi, ki jih lahko hitro pripravite z Airfryerjem. Recepte za vsak dan v aplikaciji HomeID predstavljajo prehranski strokovnjaki.
Prejemajte vsakodnevna priporočila za jedi po željah vaše družine. Več kot uporabljate HomeID, bolje lahko prilagodi okusne recepte vašim potrebam. Poiščite navdih pri drugih kuharskih mojstrih in sledite ljudem s podobnim okusom.***
Uživajte v obroku, kadar želite. Izberite način ohranjanja toplote, in hrana bo ohranila idealno temperaturo do 30 minut.
4.9
od 5
26
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tina 16230
31/12/2022
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Очень удобно и лёгкая в использовании
Эта вещь нужна каждой хозяйке . Не прихотливая в уходе. Блюда получаются быстро и легко
Prednosti
Лёгкая в уходе и использование
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Vika 1995
25/04/2022
Україна
Del promocije
Чудова піч
Дуже подобається така техніка на кухні, дійсно швидко і дуже смачно, а головне корисно, особливо діткам які полюбляють усе шкідливо, а тепер це можна готувати дома , подобається те зо коли мало часу на приготування то ця річ допомагає швидко приготувати. Гарний дизайн, дуже легко користуватись, рецептів в Інтернеті багато тому проблем не буде! Рекомендую
Prednosti
Швидко готувати, корисно
Slabosti
Нема
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Dinchic
25/04/2022
Україна
Del promocije
Рекомендую!!!
Після придбання цієї мультипеч я перестала готувати на сковороді та в духовці. Він відмінний вписався на моїй кухні і не вимагає якогось супер догляду. Усі знімні частини можна мити у посудомийці. Їжа в ньому готується швидко, а головне, що не треба використовувати олію. Я пробувала готувати в ньому овочі, рибу, стейки, картоплю фрі, курячі крильця. Усередині все соковите, а зверху скоринка. Прилад дуже простий у використанні. Ніяких спеціальних режимів та проблем. Лише потрібно виставити потрібну температуру і час. Загалом відмінне придбання для кухні.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)
V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips
Glede na vsebnost maščobe v piščancu in svinjini v primerjavi s cvrtjem v oljnem ali industrijskem cvrtniku.
Na voljo samo v državah s skupnostjo HomeID
Strošek energije za pripravo enih piščančjih prsi (cvrtnik na vroč zrak, 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (200 °C brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A. Povprečen odstotek temelji na internih laboratorijskih meritvah pri HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se lahko razlikujejo glede na izdelek.