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  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*

Izdelek ni več na voljo

Serija 3000Airfryer L

HD9252/90

4.9
| (26) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
Tehnologija RapidAir omogoča uživanje zdrave hrane, ki je hrustljava z mehko notranjostjo. Prenesite aplikacijo HomeID in vsak dan odkrijte na stotine okusnih receptov.
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Omogoča tehnologija RapidAir

Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*

  • Tehnologija RapidAir

  • 4,1 l

  • Črna

Recepti za okusne jedi iz Airfryerja za zdrav način življenja

Recepti za okusne jedi iz Airfryerja za zdrav način življenja

Odkrijte na stotine receptov za slastne, zdrave jedi, ki jih lahko hitro pripravite z Airfryerjem. Recepte za vsak dan v aplikaciji HomeID predstavljajo prehranski strokovnjaki.

Recepti, prilagojeni vašim željam

Recepti, prilagojeni vašim željam

Prejemajte vsakodnevna priporočila za jedi po željah vaše družine. Več kot uporabljate HomeID, bolje lahko prilagodi okusne recepte vašim potrebam. Poiščite navdih pri drugih kuharskih mojstrih in sledite ljudem s podobnim okusom.***

Funkcija ohranjanja toplote

Funkcija ohranjanja toplote

Uživajte v obroku, kadar želite. Izberite način ohranjanja toplote, in hrana bo ohranila idealno temperaturo do 30 minut.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

26

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

31/12/2022

Україна

Україна

Preverjen kupec

Очень удобно и лёгкая в использовании

Эта вещь нужна каждой хозяйке . Не прихотливая в уходе. Блюда получаются быстро и легко

Prednosti

Лёгкая в уходе и использование

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

25/04/2022

Україна

Україна

Чудова піч

Дуже подобається така техніка на кухні, дійсно швидко і дуже смачно, а головне корисно, особливо діткам які полюбляють усе шкідливо, а тепер це можна готувати дома , подобається те зо коли мало часу на приготування то ця річ допомагає швидко приготувати. Гарний дизайн, дуже легко користуватись, рецептів в Інтернеті багато тому проблем не буде! Рекомендую

Prednosti

Швидко готувати, корисно

Slabosti

Нема

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

25/04/2022

Україна

Україна

Рекомендую!!!

Після придбання цієї мультипеч я перестала готувати на сковороді та в духовці. Він відмінний вписався на моїй кухні і не вимагає якогось супер догляду. Усі знімні частини можна мити у посудомийці. Їжа в ньому готується швидко, а головне, що не треба використовувати олію. Я пробувала готувати в ньому овочі, рибу, стейки, картоплю фрі, курячі крильця. Усередині все соковите, а зверху скоринка. Прилад дуже простий у використанні. Ніяких спеціальних режимів та проблем. Лише потрібно виставити потрібну температуру і час. Загалом відмінне придбання для кухні.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips HD9252/90 Ovi digital (4.1 л, 13 функцій)

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips

  2. Glede na vsebnost maščobe v piščancu in svinjini v primerjavi s cvrtjem v oljnem ali industrijskem cvrtniku.

  3. Na voljo samo v državah s skupnostjo HomeID

  4. Strošek energije za pripravo enih piščančjih prsi (cvrtnik na vroč zrak, 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (200 °C brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A. Povprečen odstotek temelji na internih laboratorijskih meritvah pri HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se lahko razlikujejo glede na izdelek.