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Izdelek ni več na voljo
Cvrtnik za cvrtje z malo maščobe
Večnamenski kuhalnik zmogljiv. 1,2 kg
Črna
Edinstvena zasnova AirFryerja Philips, ki združuje hitro kroženje zelo vročega zraka, zvezdasto zasnovo in optimalen grelni profil, vam omogoča hitro, enostavno in bolj zdravo cvrtje okusnih obrokov tudi brez olja.
Možnost priprave do 1,2 kg hrane zadostuje za do 5 oseb. Z Airfryerjem s 50 % večjo zmogljivostjo** lahko pripravite obroke tudi večjo družino.
Airfryerjeva edinstvena tehnologija Rapid Air vam omogoča cvrtje, peko in pečenje najokusnejših prigrizkov in obrokov z manj maščobe kot pri običajnem cvrtniku z malo ali povsem brez olja. Airfryer Philips s tehnologijo Rapid Air oddaja tudi manj vonja kot običajni cvrtniki, omogoča enostavno čiščenje ter varno in varčno vsakdanjo uporabo.
4.6
od 5
59
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jerrypm
18/05/2020
Česká republika
Nejlepší fritéza
Nejlepší smažené věci bez oleje. Hranolky, nugetky, kuře a ostatní. Mnohem chutnější a zdravější
Prednosti
Zdravá příprava
Slabosti
Nevím o žádných
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Raduska01
21/07/2019
Česká republika
Výborný pomocník do kuchyně
Hrnec je skvělý, dobře peče, smaží, bez tuku. jediná nevýhoda je že je hlučný, od novoty při rozehřívání hodně drnčí. Připečený tuk se časemšpatně odstraňuje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Ph1l1ps
04/07/2018
Česká republika
Nádherný design fritézy a jednoduchost ovládání.
Fritéza se velmi jednoduše ovládá i čistí. Jídla v ní jsou rychle připravená a velmi chutná.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips.