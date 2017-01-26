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  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionAirfryer

HD9220/50

4.3
| (6) Ocene
Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
Philipsova edinstvena tehnologija Rapid Air vam omogoča cvrtje z zrakom in pripravo hrane, ki je na zunaj hrustljava, znotraj pa mehka. Z malo ali povsem brez olja zagotavlja popolno teksturo in okusno hrano.
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Tehnologija Rapid Air za popolne rezultate

Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*

  • Cvrtnik z malo maščobe

  • Večnamenski kuhalnik

  • Bela/srebrna

  • 800 g

Tehnologija Rapid Air za bolj zdravo cvrtje

Tehnologija Rapid Air za bolj zdravo cvrtje

Edinstvena tehnologija Rapid Air cvrtnika Airfryer vam omogoča cvrtje, peko in pečenje najokusnejših prigrizkov in obrokov z manj maščobe kot pri običajnem cvrtniku z malo ali povsem brez olja. Philips Airfryer s tehnologijo Rapid Air oddaja tudi manj vonja kot običajni cvrtniki, omogoča enostavno čiščenje, varno in varčno vsakdanjo uporabo.

Možnost kuhanja večje količine hrane za vse najljubše recepte

Možnost kuhanja večje količine hrane za vse najljubše recepte

Nastavljiv regulator časa in temperature

Nastavljiv regulator časa in temperature

Z vgrajenim časovnikom lahko nastavite čas priprave do 30 minut. Funkcija samodejnega izklopa ima tudi zvočni indikator pripravljenosti. S popolnoma nastavljivim regulatorjem temperature lahko nastavite najboljšo temperaturo za priprave hrane pri do 200 stopinjah. Privoščite si hrustljav zlatorjav krompirček, prigrizke, piščanca, meso in druge vrste hrane, pripravljene v idealnem času in pri idealni temperaturi za najboljše rezultate.

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Ocene

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4.3

od 5

6

Ocene

4
2
1

26/01/2017

България

България

Preverjen kupec

препоръчвам

Уреда е много ефективен - готви се лесно и чисто. Трябва малко време / и опити / за да се нацели времето за готвене.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/50 Airfryer

26/01/2017

България

България

Preverjen kupec

Много съм доволен

Бързо и здравословно. Миризмата е малко. Лесно се почиства. Почиствам на ръка, мрежата с четка.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/50 Airfryer

23/01/2017

България

България

Preverjen kupec

Страхотно готвене

прави страхотни пържени картофки. използва се лесно и е супер здравословно .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/50 Airfryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/50 Airfryer

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips.