2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HD9220/50
Cvrtnik z malo maščobe
Večnamenski kuhalnik
Bela/srebrna
800 g
Edinstvena tehnologija Rapid Air cvrtnika Airfryer vam omogoča cvrtje, peko in pečenje najokusnejših prigrizkov in obrokov z manj maščobe kot pri običajnem cvrtniku z malo ali povsem brez olja. Philips Airfryer s tehnologijo Rapid Air oddaja tudi manj vonja kot običajni cvrtniki, omogoča enostavno čiščenje, varno in varčno vsakdanjo uporabo.
Z vgrajenim časovnikom lahko nastavite čas priprave do 30 minut. Funkcija samodejnega izklopa ima tudi zvočni indikator pripravljenosti. S popolnoma nastavljivim regulatorjem temperature lahko nastavite najboljšo temperaturo za priprave hrane pri do 200 stopinjah. Privoščite si hrustljav zlatorjav krompirček, prigrizke, piščanca, meso in druge vrste hrane, pripravljene v idealnem času in pri idealni temperaturi za najboljše rezultate.
4.3
od 5
6
Ocene
Камен
26/01/2017
България
Preverjen kupec
препоръчвам
Уреда е много ефективен - готви се лесно и чисто. Трябва малко време / и опити / за да се нацели времето за готвене.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Йошко
26/01/2017
България
Preverjen kupec
Много съм доволен
Бързо и здравословно. Миризмата е малко. Лесно се почиства. Почиствам на ръка, мрежата с четка.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/50 Airfryer
vgpborussia09
23/01/2017
България
Preverjen kupec
Страхотно готвене
прави страхотни пържени картофки. използва се лесно и е супер здравословно .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/50 Airfryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/50 Airfryer
V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips.