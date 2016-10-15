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Izdelek ni več na voljo
Cvrtnik za cvrtje z malo maščobe
Večnamenski kuhalnik
Črna
800 g
Airfryerjeva edinstvena tehnologija Rapid Air vam omogoča cvrtje, peko in pečenje najokusnejših prigrizkov in obrokov z manj maščobe kot pri običajnem cvrtniku z malo ali povsem brez olja. Airfryer Philips s tehnologijo Rapid Air oddaja tudi manj vonja kot običajni cvrtniki, omogoča enostavno čiščenje ter varno in varčno vsakdanjo uporabo.
Z vgrajenim časovnikom lahko nastavite čas priprave do 30 minut. Funkcija samodejnega izklopa ima tudi zvočni indikator pripravljenosti. S popolnoma nastavljivim regulatorjem temperature lahko nastavite najboljšo temperaturo za priprave hrane pri do 200 stopinjah. Privoščite si hrustljav zlatorjav krompirček, prigrizke, piščanca, meso in druge vrste hrane, pripravljene v idealnem času in pri idealni temperaturi za najboljše rezultate.
4.9
od 5
11
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
loti
15/10/2016
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
To je moj najbolši nakup od veh pripomočkov za kuhanje.Hrana je neverjetno hrustljava,sočna,res zelo zelo okusna.Tudi zrezke spoham-zelo dobro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Jernejka
31/12/2015
Slovenija
Odličen
Priporočam vsem, je praktičen, hiter, enostavno se pere in zdravo je;-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Vladik79
30/09/2019
Česká republika
Rychlost jednoduchost použití
[Employee of philipsglobal] Fritézu mám už několik let a nedám na ní dopustit. Používám ji minimálně 3x týdně a je perfektní na přípravu polotovarů nejčastěji hranolek. Za pár minut perfektní a bez oleje. Mohu jen doporučit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Řada Viva HD9220/20 Horkovzdušná fritéza Airfryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Řada Viva HD9220/20 Horkovzdušná fritéza Airfryer
V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips.