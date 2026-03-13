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Philips Saeco Xelsis Super samodejni aparat za espresso

Izdelek ni več na voljo

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Philips Saeco XelsisSuper samodejni aparat za espresso

HD8944/09

Philips Saeco Xelsis Super samodejni aparat za espresso

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Italian Tasters PDF Philips Xelsis Super-automatic espresso machine - English (US)

  • PDF dat., 1.3 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Xelsis Super-automatic espresso machine

  • PDF dat., 2.5 MB
  • 13 March 2026

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