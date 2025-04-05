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  • Več napitkov, več uporabnikov
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Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco XelsisSuper samodejni aparat za espresso

HD8944/09

4.7

| (14) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Več napitkov, več uporabnikov

S kavnim aparatom za espresso Xelsis lahko vsakdo pripravi svojo najljubšo kavo. Edinstvena funkcija za več uporabnikov omogoča nastavitev do 6 osebnih uporabniških profilov, za vsak profil pa lahko nastavite do 9 različnih napitkov.

Poglej vse prednosti

S popolnoma samodejnim dvojnim čiščenjem vrčka za mleko.

Več napitkov, več uporabnikov

  • Nerjaveče jeklo

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Nerjaveče jeklo

Vrhunska zasnova s površino iz nerjavečega jekla

Vrhunska zasnova s površino iz nerjavečega jekla

Vrhunsko zasnovo aparata za espresso Saeco dopolnjuje površina iz nerjavečega jekla. Nerjaveče jeklo zagotavlja vrhunski videz in polepša vsak kuhinjski pult. Je tudi trpežnejše in zagotavlja dolgotrajnejšo uporabo.

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

Z našimi nastavljivimi mlinčki lahko izberete bogat okus hrane

Z našimi nastavljivimi mlinčki lahko izberete bogat okus hrane

Različne kavne mešanice imajo različno groba zrna, da je zagotovljen popoln okus. Mletje zrn tega kavnega aparata za espresso lahko nastavite na 8 stopenj – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

14

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

05/04/2025

Україна

Україна

Preverjen kupec

Найкраща за ці гроші.

Неймовірна машина. Італійська кавʼярня в мене вдома!

Prednosti

Все супер.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8944/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Date of Use 2023-04-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8944/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Date of Use 2023-04-05

05/12/2024

Polska

Polska

Ekspres jest świetny

Kupiłam taki sprzęt już używany ponad 4 lata temu i cały czas działa bez zarzutów. Korzystam z ekspresu niemal codziennie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper!!

Nagyon finom kávét készít szemes kávéból. Képes megjegyezni a személyes beállításokat és adott személynek mindig ugyanazt készíti. MAGYAR nyelvre is állítható!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8944/09 automata eszpresszógép

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8944/09 automata eszpresszógép

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