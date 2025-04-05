2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Več napitkov, več uporabnikov
S kavnim aparatom za espresso Xelsis lahko vsakdo pripravi svojo najljubšo kavo. Edinstvena funkcija za več uporabnikov omogoča nastavitev do 6 osebnih uporabniških profilov, za vsak profil pa lahko nastavite do 9 različnih napitkov.
Nerjaveče jeklo
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Nerjaveče jeklo
Vrhunsko zasnovo aparata za espresso Saeco dopolnjuje površina iz nerjavečega jekla. Nerjaveče jeklo zagotavlja vrhunski videz in polepša vsak kuhinjski pult. Je tudi trpežnejše in zagotavlja dolgotrajnejšo uporabo.
Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.
Različne kavne mešanice imajo različno groba zrna, da je zagotovljen popoln okus. Mletje zrn tega kavnega aparata za espresso lahko nastavite na 8 stopenj – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.
4.7
od 5
14
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
0044
05/04/2025
Україна
Preverjen kupec
Найкраща за ці гроші.
Неймовірна машина. Італійська кавʼярня в мене вдома!
Prednosti
Все супер.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8944/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Date of Use 2023-04-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8944/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Date of Use 2023-04-05
AnetaW
05/12/2024
Polska
Ekspres jest świetny
Kupiłam taki sprzęt już używany ponad 4 lata temu i cały czas działa bez zarzutów. Korzystam z ekspresu niemal codziennie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Xelsis HD8944/09
Dunyha
19/10/2019
Magyarország
Szuper!!
Nagyon finom kávét készít szemes kávéból. Képes megjegyezni a személyes beállításokat és adott személynek mindig ugyanazt készíti. MAGYAR nyelvre is állítható!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8944/09 automata eszpresszógép
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis HD8944/09 automata eszpresszógép