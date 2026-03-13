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Philips Saeco Xsmall Odlični samodejni espresso kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

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Philips Saeco XsmallOdlični samodejni espresso kavni aparat

HD8745/09

Philips Saeco Xsmall Odlični samodejni espresso kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Eco passport Philips Xsmall Super-automatic espresso machine - English (US)

  • PDF dat., 182.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Xsmall Super-automatic espresso machine

  • PDF dat., 6.7 MB
  • 13 March 2026

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