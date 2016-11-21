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Izdelek ni več na voljo
Okusite aromo najljubših kavnih zrn
S samo enim dotikom gumba kavni aparat Saeco Xsmall sveže zmelje kavna zrna za natanko takšno kavo, kakor si jo želite. Ima parno šobo, zato sveže kavne napitke lahko izboljšate tudi s spenjenim mlekom.
Za pripravo 2 vrst kave
Klasičen penilnik mleka
Bela
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.
Inovativna spominska funkcija za nastavitev želene dolžine kave vam omogoča, da vedno pripravite popoln espresso povsem po svojem okusu. Pritisnite na gumb in uživajte v okusni kavi iz najljubše skodelice.
Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.
4.4
od 5
33
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Katarina002
21/11/2016
Hrvatska
Proizvod za 5
Ovaj aparat koristimo svakodnevno već 5 godina, s njime započinjemo dan i ne možemo ga drugačije ni zamisliti. Kava je odlična, tek mljevena, puna okusa i odmah spremna za ispijanje. Koristimo ga i za čaj i pjenicu od mlijeka. Svakako preporučujem!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/09 Superautomatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/09 Superautomatski aparat za espresso
Šolim
04/05/2021
Česká republika
Výrobek má skvělý poměr cena versus výkon
Výhodný poměr cena/výkon. Doporučil bych ho všem pro které je tento parametr důležitý.
Prednosti
Malý ale šikovný a levný
Slabosti
Není plně automatický
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/09 Automatický espresovač
Date of Use 2019-05-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/09 Automatický espresovač
Date of Use 2019-05-04
kawosz57
16/03/2021
Polska
solidność
prosty w obsłudze,solidny i niezawodny(już od 10 lat)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19