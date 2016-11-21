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  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco XsmallOdlični samodejni espresso kavni aparat

HD8745/09

4.4

| (33) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

Okusite aromo najljubših kavnih zrn

S samo enim dotikom gumba kavni aparat Saeco Xsmall sveže zmelje kavna zrna za natanko takšno kavo, kakor si jo želite. Ima parno šobo, zato sveže kavne napitke lahko izboljšate tudi s spenjenim mlekom.

Poglej vse prednosti

od mletja do priprave espressa s pritiskom na gumb

Okusite aromo najljubših kavnih zrn

  • Za pripravo 2 vrst kave

  • Klasičen penilnik mleka

  • Bela

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

Shranite najljubšo dolžino kave

Shranite najljubšo dolžino kave

Inovativna spominska funkcija za nastavitev želene dolžine kave vam omogoča, da vedno pripravite popoln espresso povsem po svojem okusu. Pritisnite na gumb in uživajte v okusni kavi iz najljubše skodelice.

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

33

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

21/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod za 5

Ovaj aparat koristimo svakodnevno već 5 godina, s njime započinjemo dan i ne možemo ga drugačije ni zamisliti. Kava je odlična, tek mljevena, puna okusa i odmah spremna za ispijanje. Koristimo ga i za čaj i pjenicu od mlijeka. Svakako preporučujem!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/09 Superautomatski aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/09 Superautomatski aparat za espresso

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělý poměr cena versus výkon

Výhodný poměr cena/výkon. Doporučil bych ho všem pro které je tento parametr důležitý.

Prednosti

Malý ale šikovný a levný

Slabosti

Není plně automatický

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/09 Automatický espresovač

Date of Use 2019-05-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/09 Automatický espresovač

Date of Use 2019-05-04

16/03/2021

Polska

Polska

solidność

prosty w obsłudze,solidny i niezawodny(już od 10 lat)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

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