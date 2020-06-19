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  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn

Izdelek ni več na voljo

Saeco XsmallPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8643/09

3.6
| (11) Ocene
Okusite aromo najljubših kavnih zrn
S samo enim dotikom gumba kavni aparat Xsmall sveže zmelje kavna zrna za natanko takšno kavo, kakor si jo želite. Upravljate ga s sprednje strani, zato lahko to majhno umetnino postavite tudi v ozek prostor.
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Odlični samodejni espresso kavni aparat

Okusite aromo najljubših kavnih zrn

  • Omogoča pripravo 1 vrste kave

  • Črna

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

100 % keramični mlinčki zagotavljajo popoln okus

100 % keramični mlinčki zagotavljajo popoln okus

Trpežni 100 % keramični mlinčki vam omogočajo dolgoletne užitke v popolni kavi. Keramika zagotavlja idealno mletje, pri katerem voda teče enakomerno in je izkoriščen ves okus kavnih zrn. Keramični mlinčki za razliko od običajnih mlinčkov preprečujejo pregrevanje kave, ki nikoli nima okusa po zažganem.

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.

Samodejno čiščenje kavnega toka vedno zagotavlja čist aparat

Samodejno čiščenje kavnega toka vedno zagotavlja čist aparat

Espresso kavni aparat Saeco je zasnovan tako, da ob vklopu ali izklopu kavni tok samodejno očisti z vodo, kar zagotavlja okusno in svežo kavo z vsako skodelico.

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Ocene

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3.6

od 5

11

Ocene

2

19/06/2020

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Прясно кафе,вкусно и гъсто, както го обичам; лесна за ползване и поддръжка.

Prednosti

лесна за ползване и поддръжка

Slabosti

засега нямам забележки

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

17/01/2018

България

България

Идеална за домашна употреба

Прави хубаво кафе. Регулира плътността на смилането. Има необходимите функции. Много кафе дава фира. Трябва често да се почиства.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

12/01/2016

България

България

Отлична оценка

Никакви забележки!Лесна употреба и отлично кафе!Разбира се,изборът на марката кафе е от значение.Идеална за домашна употреба!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

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