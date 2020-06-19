2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HD8643/09
Omogoča pripravo 1 vrste kave
Črna
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Trpežni 100 % keramični mlinčki vam omogočajo dolgoletne užitke v popolni kavi. Keramika zagotavlja idealno mletje, pri katerem voda teče enakomerno in je izkoriščen ves okus kavnih zrn. Keramični mlinčki za razliko od običajnih mlinčkov preprečujejo pregrevanje kave, ki nikoli nima okusa po zažganem.
Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.
Espresso kavni aparat Saeco je zasnovan tako, da ob vklopu ali izklopu kavni tok samodejno očisti z vodo, kar zagotavlja okusno in svežo kavo z vsako skodelico.
3.6
od 5
11
Ocene
nemira
19/06/2020
България
Продуктът има чудесни характеристики
Прясно кафе,вкусно и гъсто, както го обичам; лесна за ползване и поддръжка.
Prednosti
лесна за ползване и поддръжка
Slabosti
засега нямам забележки
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Чодан
17/01/2018
България
Идеална за домашна употреба
Прави хубаво кафе. Регулира плътността на смилането. Има необходимите функции. Много кафе дава фира. Трябва често да се почиства.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Encheva
12/01/2016
България
Отлична оценка
Никакви забележки!Лесна употреба и отлично кафе!Разбира се,изборът на марката кафе е от значение.Идеална за домашна употреба!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина