Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Kava
Vse serije
Philips Saeco Poemia Ročni espresso kavni aparat
Izdelek ni več na voljo
Podpora
HD8427/19
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
EU Declaration of conformity Philips Poemia Manual Espresso machine HD8427/19 - English (US)
User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali