2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Klasičen penilnik mleka
Nerjavno jeklo
Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki
Dodajanje kavnega praška ali vode, praznjenje filtra ali pladnja za kapljanje. Vsi prostori so priročno in neposredno dostopni.
Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "Pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.
4.6
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
april10
14/08/2017
Slovenija
Kuha odlično kavo
Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat
Мимоза
05/06/2019
България
Перфектно кафемашина
Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
анелия
22/02/2018
България
за един добър ден
сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина