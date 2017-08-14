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  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco PoemiaRočni espresso kavni aparat

HD8427/19

4.6
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%
Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
Kavni aparat Saeco Poemia omogoča tradicionalno pripravo okusnega espressa. Patentirani filter za kremnost pod pritiskom zagotavlja obstojno in okusno kremnost pri vsaki uporabi.
Poglej vse prednosti

s patentiranim filtrom za kremnost pod pritiskom

Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

  • Klasičen penilnik mleka

  • Nerjavno jeklo

Primerno za zmleto kavo in vložke

Primerno za zmleto kavo in vložke

Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki

Ergonomični vsakodnevni postopki

Ergonomični vsakodnevni postopki

Dodajanje kavnega praška ali vode, praznjenje filtra ali pladnja za kapljanje. Vsi prostori so priročno in neposredno dostopni.

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "Pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.6

od 5

5

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

14/08/2017

Slovenija

Slovenija

Kuha odlično kavo

Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

05/06/2019

България

България

Перфектно кафемашина

Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

22/02/2018

България

България

за един добър ден

сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

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