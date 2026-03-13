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Philips Saeco Poemia Ročni espresso kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

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Philips Saeco PoemiaRočni espresso kavni aparat

HD8325/09

Philips Saeco Poemia Ročni espresso kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine

  • PDF dat., 2.2 MB
  • 13 March 2026

Ročni espresso kavni aparat Saeco omogoča tradicionalno pripravo okusnega espressa. Patentirani filter za kremnost pod pritiskom zagotavlja obstojno in okusno kremnost pri vsaki uporabi.

  • PDF dat.
  • 29 March 2026

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