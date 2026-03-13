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Philips Saeco Poemia Ročni espresso kavni aparat
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HD8325/09
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User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine
Ročni espresso kavni aparat Saeco omogoča tradicionalno pripravo okusnega espressa. Patentirani filter za kremnost pod pritiskom zagotavlja obstojno in okusno kremnost pri vsaki uporabi.
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