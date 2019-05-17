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  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
  • Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco PoemiaRočni espresso kavni aparat

HD8325/09

3.9

| (12) Ocene

Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

Ročni espresso kavni aparat Saeco omogoča tradicionalno pripravo okusnega espressa. Patentirani filter za kremnost pod pritiskom zagotavlja obstojno in okusno kremnost pri vsaki uporabi.

Poglej vse prednosti

S patentiranim filtrom za kremnost pod pritiskom

Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso

  • Klasičen penilnik mleka

  • Nerjavno jeklo

Nosilec filtra za kremnost pod pritiskom

Nosilec filtra za kremnost pod pritiskom

Ta posebni filter za kremnost zagotavlja obstojno in okusno kremnost – pri vsaki kavni mešanici.

Primerno za zmleto kavo in vložke

Primerno za zmleto kavo in vložke

Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki

Črpalka 15 barov

Črpalka 15 barov

Visoki pritisk zagotavlja, da je popolnoma izkoriščena vsa zmleta kava

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.9

od 5

12

Ocene

17/05/2019

România

România

Este un aparat usor de folosit. De dimensiuni mici. Foarte util

Face o cafea excelenta. Este silentios. Recomand! ☺

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/09 Espressor manual

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/09 Espressor manual

30/04/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló kávézőző

Ár-érték arányban kimagasló. Finom kávéz főz, könnyű kezelni.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Manuális eszpresszó kávéfőző

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Manuális eszpresszó kávéfőző

04/07/2014

Polska

Polska

Idealny na domowe espresso

Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

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