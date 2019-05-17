2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HD8325/09
Vsak dan si privoščite pristno italijanski espresso
Ročni espresso kavni aparat Saeco omogoča tradicionalno pripravo okusnega espressa. Patentirani filter za kremnost pod pritiskom zagotavlja obstojno in okusno kremnost pri vsaki uporabi.
Klasičen penilnik mleka
Nerjavno jeklo
Ta posebni filter za kremnost zagotavlja obstojno in okusno kremnost – pri vsaki kavni mešanici.
Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in vložki
Visoki pritisk zagotavlja, da je popolnoma izkoriščena vsa zmleta kava
3.9
od 5
12
Ocene
MihaelaR1986
17/05/2019
România
Este un aparat usor de folosit. De dimensiuni mici. Foarte util
Face o cafea excelenta. Este silentios. Recomand! ☺
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/09 Espressor manual
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/09 Espressor manual
DantePippen
30/04/2019
Magyarország
Kiváló kávézőző
Ár-érték arányban kimagasló. Finom kávéz főz, könnyű kezelni.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Manuális eszpresszó kávéfőző
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Manuális eszpresszó kávéfőző
PiotrZWarszawy
04/07/2014
Polska
Idealny na domowe espresso
Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
Ta ocena je bila podana za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy