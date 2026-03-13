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Pure Essentials Kavni aparat

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Pure EssentialsKavni aparat

HD7690/90

Pure Essentials Kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Pure Essentials Coffee maker

  • PDF dat., 1.5 MB
  • 13 March 2026

Kavni aparat Philips HD7690/90 je idealen za vse, ki želijo aromo in zasnovo odlične kakovosti. Funkcija nastavitve moči in časovnik vam omogočata pripravo kave po lastnem okusu, kadarkoli to želite

  • PDF dat.
  • 29 June 2026

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