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Pure Essentials Kavni aparat
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HD7690/90
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User Manual Philips Pure Essentials Coffee maker
Kavni aparat Philips HD7690/90 je idealen za vse, ki želijo aromo in zasnovo odlične kakovosti. Funkcija nastavitve moči in časovnik vam omogočata pripravo kave po lastnem okusu, kadarkoli to želite
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