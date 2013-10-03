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Pripravite povsem po svojem okusu
Kavni aparat Philips HD7690/90 je idealen za vse, ki želijo aromo in zasnovo odlične kakovosti. Funkcija nastavitve moči in časovnik vam omogočata pripravo kave po lastnem okusu, kadarkoli to želite
S steklenim vrčem
Proizvedeno v Nemčiji
Črna
Hitra črpalka kavnega aparata Philips kavo pripravi hitreje in z najboljšo aromo.
Nastavite blago, srednjo ali visoko intenzivnost kave.
Kavni aparat Philips vas bo opomnil, kdaj morate odstraniti vodni kamen. Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna boste zagotovili najboljši okus kave in preprečili nabiranje vodnega kamna, ki je v vodi iz pipe.
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5.0
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tomass
03/10/2013
Česká republika
Perfektní poměr výkon / cena
Povedený design, především je-li doplněn dalšími spotřebiči ze stejné produktové řady. Výborná a jednoduchá obsluha, spolehlivost, kvalita zaručená značkou Philips.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials HD7690/90 Kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials HD7690/90 Kávovar
Jul30
05/11/2020
Україна
Кавоварка - супер!
Кавоварка готує каву, поки я займаюсь своїми справами. І коли вирішую випити каву, - вона тепла, адже є автоматичний підігрів кави. Супер! Рекомердую!
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Ta ocena je bila podana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Natasha1
20/08/2020
Україна
Кавоварка, яка дарує радість!
Чудовий вибір для тих, хто не уявляє свого ранку без кави. Я мати двох дітей і ходжу на роботу. Поки збираю дітей до школи кавоварка Philips уже варить каву. Аромат, що розходиться по будинку, задає настрій! І коли всі готові, в мене є ще п'ять хвилин для того щоб насолодитись неймовірним смаком натуральної кави, яка залишається гарячою завдяки системі підігріву. Дуже задоволена покупкою, яка служить уже кілька років!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Datum uporabe 2018-08-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Datum uporabe 2018-08-20