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Viva Collection Kavni aparat
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HD7562/40
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User Manual Philips Viva Collection Coffee maker
Elegantni kavni aparat Philips s tehnologijo Aroma Swirl vam nudi kavo bogate arome. inovativna šoba v vrču za kavo omogoča kroženje kave iz filtra za optimalno porazdelitev arome po celem vrču.
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