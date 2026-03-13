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Viva Collection Kavni aparat

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Viva CollectionKavni aparat

HD7562/40

Viva Collection Kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Viva Collection Coffee maker

  • PDF dat., 1 MB
  • 13 March 2026

Elegantni kavni aparat Philips s tehnologijo Aroma Swirl vam nudi kavo bogate arome. inovativna šoba v vrču za kavo omogoča kroženje kave iz filtra za optimalno porazdelitev arome po celem vrču.

  • PDF dat.
  • 29 June 2026

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