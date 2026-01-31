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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
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  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionKavni aparat

HD7562/40

Odlična kava do zadnje kapljice

Elegantni kavni aparat Philips s tehnologijo Aroma Swirl vam nudi kavo bogate arome. inovativna šoba v vrču za kavo omogoča kroženje kave iz filtra za optimalno porazdelitev arome po celem vrču.

Poglej vse prednosti

Tehnologija Aroma Swirl za optimalno porazdelitev arome

Odlična kava do zadnje kapljice

  • S steklenim vrčem

  • AromaSwirl

  • Bela in sivka

1000 W

1000 W

Črpalka kavnega aparata Philips hitro pripravi kavo.

Vrč za aromo ohranja okus kave

Vrč za aromo ohranja okus kave

Vrč za aromo Philips je izdelan iz stekla in zasnovan tako, da optimalno ohranja okus kave.

Blažilni obroč za zaščito in stabilnost

Blažilni obroč za zaščito in stabilnost

Blažilni obroč okoli steklenega vrča omogoča zaščito in boljšo stabilnost.

Tehnične specifikacije

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