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HD7562/40
Odlična kava do zadnje kapljice
Elegantni kavni aparat Philips s tehnologijo Aroma Swirl vam nudi kavo bogate arome. inovativna šoba v vrču za kavo omogoča kroženje kave iz filtra za optimalno porazdelitev arome po celem vrču.
S steklenim vrčem
AromaSwirl
Bela in sivka
Črpalka kavnega aparata Philips hitro pripravi kavo.
Vrč za aromo Philips je izdelan iz stekla in zasnovan tako, da optimalno ohranja okus kave.
Blažilni obroč okoli steklenega vrča omogoča zaščito in boljšo stabilnost.
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