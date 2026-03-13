IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

Daily Collection Kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

Podpora

Daily CollectionKavni aparat

HD7450/70

Daily Collection Kavni aparat

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF dat., 1.3 MB
  • 13 March 2026

Uživajte v dobri kavi iz filtra iz zanesljivega kavnega aparata Philips pametne in kompaktne zasnove, ki omogoča enostavno shranjevanje.

  • PDF dat.
  • 29 March 2026

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali