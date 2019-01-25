2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
S steklenim vrčem
Bela in modra
Oznaka nivoja vode omogoča enostavno in natančno polnjenje posode za vodo.
Preprečevanje kapljanja omogoča, da kavo nalijete še pred koncem cikla priprave kave.
Dodatni kabel lahko shranite v prostor za kabel pod kavnim aparatom. Zato kavni aparat lahko enostavno postavite v kuhinjo.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zoli38
25/01/2019
Magyarország
Kiválóan megfelel
Pár éve vettem, de ma is hibátlanul működik. Minden nap használom és soha nem okozott még csalódást. Mint minden Philips termékemmel, ezzel is nagyon elégedett vagyok!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző
nikrus
18/02/2015
България
много компактна и лесна за поддръжка
много компактна и лесна за поддръжка, кафето е готово за секунди
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7450/70 Кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7450/70 Кафемашина
josim
18/08/2013
Česká republika
výrobek vyhovuje účelu
- výrobek splňuje požadavky na vaření kávy i čaje - při naplnění zásobní nádržky v přístroji na maximum a když vše necháte překapat, nádobu z přístroje nevyndáte bez částečného ulití obsahu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7450/20 Coffee maker