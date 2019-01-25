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  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra
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  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra
  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra
  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra
  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra
  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra
  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra
  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra
  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra
  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra
  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra
  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra
  • Enostavna priprava okusne kave iz filtra

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionKavni aparat

HD7450/70

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Enostavna priprava okusne kave iz filtra
Uživajte v dobri kavi iz filtra iz zanesljivega kavnega aparata Philips pametne in kompaktne zasnove, ki omogoča enostavno shranjevanje.
Poglej vse prednosti

Za 4 do 6 skodelic, kompaktna oblika

Enostavna priprava okusne kave iz filtra

  • S steklenim vrčem

  • Bela in modra

Oznaka nivoja vode za enostavno polnjenje

Oznaka nivoja vode za enostavno polnjenje

Oznaka nivoja vode omogoča enostavno in natančno polnjenje posode za vodo.

Preprečevanje kapljanja omogoča nalivanje kave kadar koli

Preprečevanje kapljanja omogoča nalivanje kave kadar koli

Preprečevanje kapljanja omogoča, da kavo nalijete še pred koncem cikla priprave kave.

Shranjevanje kablov za enostavno namestitev v kuhinji

Shranjevanje kablov za enostavno namestitev v kuhinji

Dodatni kabel lahko shranite v prostor za kabel pod kavnim aparatom. Zato kavni aparat lahko enostavno postavite v kuhinjo.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiválóan megfelel

Pár éve vettem, de ma is hibátlanul működik. Minden nap használom és soha nem okozott még csalódást. Mint minden Philips termékemmel, ezzel is nagyon elégedett vagyok!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7450/70 Kávéfőző

18/02/2015

България

България

много компактна и лесна за поддръжка

много компактна и лесна за поддръжка, кафето е готово за секунди

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7450/70 Кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7450/70 Кафемашина

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

výrobek vyhovuje účelu

- výrobek splňuje požadavky na vaření kávy i čaje - při naplnění zásobní nádržky v přístroji na maximum a když vše necháte překapat, nádobu z přístroje nevyndáte bez částečného ulití obsahu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

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