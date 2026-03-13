IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

Viva Collection Opekač

Izdelek ni več na voljo

Podpora

Viva CollectionOpekač

HD2636/20

Viva Collection Opekač

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

Consumer Care Book Philips Viva Collection Toaster - English (US)

  • MSWORD dat., 724.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Toaster HD2636/20 - English (US)

  • PDF dat., 946 kB
  • 13 March 2026

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali