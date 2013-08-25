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Uživajte v odličnem popečenem kruhku
Opekač Philips HD2636/20 ima široke in globoke reže ter funkcijo za postavitev na sredino za enakomerno zlatorjavo zapečenost popečenih kruhkov, debelih ali tankih. Opremljen je z integriranim nosilcem za pogrevanje žemljic, drsnim pladnjem za drobtine ter gumboma za odmrzovanje in pogrevanje z enim dotikom.
Kovinski z 2 režama
3 funkcije
Brušena kovina
Široka reža, pogrevanje žemljic
Zunanjost opekača ostane hladna in varna na dotik.
Opekač Philips z izjemno širokimi režami za debele ali tanke rezine kruha.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
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PetraM
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt vyhovuje požadavkům.
Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2636/20 Topinkovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2636/20 Topinkovač