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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionOpekač

HD2636/20

4

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v odličnem popečenem kruhku

Opekač Philips HD2636/20 ima široke in globoke reže ter funkcijo za postavitev na sredino za enakomerno zlatorjavo zapečenost popečenih kruhkov, debelih ali tankih. Opremljen je z integriranim nosilcem za pogrevanje žemljic, drsnim pladnjem za drobtine ter gumboma za odmrzovanje in pogrevanje z enim dotikom.

Poglej vse prednosti

Opekač za vedno zlatorjavo zapečen kruh

Uživajte v odličnem popečenem kruhku

  • Kovinski z 2 režama

  • 3 funkcije

  • Brušena kovina

  • Široka reža, pogrevanje žemljic

Zunanjost opekača ostane hladna in varna na dotik

Zunanjost opekača ostane hladna in varna na dotik

Zunanjost opekača ostane hladna in varna na dotik.

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Posebej široke reže za debele ali tanke rezine kruha

Posebej široke reže za debele ali tanke rezine kruha

Opekač Philips z izjemno širokimi režami za debele ali tanke rezine kruha.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt vyhovuje požadavkům.

Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

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