Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Kuhanje
Vse serije
Daily Collection Opekač sendvičev
Izdelek ni več na voljo
Podpora
HD2392/90
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Sandwich maker HD2392/90 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Sandwich maker
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali