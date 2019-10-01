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Izdelek ni več na voljo
820 W
Plošča Cut & Seal
Plošči Cut & Seal poskrbita, da sestavine in sir ostanejo v sendviču
Sendviči se pri visoki temperaturi enakomerno popečejo in so slastno hrustljavi.
Pritisnite navzdol in varno zaprite ter zaklenite opekač sendvičev.
4.3
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
rad19
01/10/2019
Česká republika
Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu
Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
mateska
09/03/2019
Česká republika
výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač
Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
STEEB
09/02/2018
Česká republika
Splnil očekávání.
Tento produkt byl vybrán na základě výsledků v testu v časpise D-test.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač