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Daily Collection Opekač sendvičev

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Daily CollectionOpekač sendvičev

HD2392/40

Daily Collection Opekač sendvičev

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Sandwich maker HD2392/40 - English (US)

  • PDF dat., 933.5 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Sandwich maker

  • PDF dat., 689.7 kB
  • 11 March 2024

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