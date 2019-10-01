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  • Enostavno pripravite okusne sendviče
  • Enostavno pripravite okusne sendviče
  • Enostavno pripravite okusne sendviče
  • Enostavno pripravite okusne sendviče
  • Enostavno pripravite okusne sendviče
  • Enostavno pripravite okusne sendviče

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionOpekač sendvičev

HD2392/40

4.3
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
Enostavno pripravite okusne sendviče
S tem zmogljivim opekačem sendvičev s ploščama Cut & Seal, ki sestavine zadržita v sendviču, lahko vedno pripravite popolno popečene sendviče. Sistem za enostaven zaklep omogoča najenostavnejšo uporabo, navpična kompaktna možnost pa najenostavnejše shranjevanje.
Poglej vse prednosti

S sistemom za enostaven zaklep in pokončnim shranjevanjem

Enostavno pripravite okusne sendviče

  • 820 W

  • Plošča Cut & Seal

Plošči Cut & Seal sestavine/sir zadržita v sendviču

Plošči Cut & Seal sestavine/sir zadržita v sendviču

Plošči Cut & Seal poskrbita, da sestavine in sir ostanejo v sendviču

Visoka temperatura za popolno popečen sendvič

Sendviči se pri visoki temperaturi enakomerno popečejo in so slastno hrustljavi.

Enostavni vklop zaklepnega sistema

Enostavni vklop zaklepnega sistema

Pritisnite navzdol in varno zaprite ter zaklenite opekač sendvičev.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

7

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu

Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

09/03/2019

Česká republika

Česká republika

výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač

Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

09/02/2018

Česká republika

Česká republika

Splnil očekávání.

Tento produkt byl vybrán na základě výsledků v testu v časpise D-test.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

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