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Daily Collection Opekač sendvičev

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Daily CollectionOpekač sendvičev

HD2384/70

Daily Collection Opekač sendvičev

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF dat., 899.1 kB
  • 11 March 2024

Opekač sendvičev Philips omogoča enostavno pripravo sendvičev. Izberite svoje najljubše sestavine, jih položite med plošči Cut & Seal in si v nekaj trenutkih pripravite okusne sendviče.

  • PDF dat.
  • 19 January 2026

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