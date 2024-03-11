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Daily Collection Opekač sendvičev
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HD2384/70
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User Manual Philips Sandwich maker
Opekač sendvičev Philips omogoča enostavno pripravo sendvičev. Izberite svoje najljubše sestavine, jih položite med plošči Cut & Seal in si v nekaj trenutkih pripravite okusne sendviče.
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