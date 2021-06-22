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  • Enostavna priprava sendvičev
  • Enostavna priprava sendvičev
  • Enostavna priprava sendvičev
  • Enostavna priprava sendvičev
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  • Enostavna priprava sendvičev
  • Enostavna priprava sendvičev
  • Enostavna priprava sendvičev

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionOpekač sendvičev

HD2384/70

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Enostavna priprava sendvičev
Opekač sendvičev Philips omogoča enostavno pripravo sendvičev. Izberite svoje najljubše sestavine, jih položite med plošči Cut & Seal in si v nekaj trenutkih pripravite okusne sendviče.
Poglej vse prednosti

Opekač sendvičev za hitro pripravo okusnih sendvičev

Enostavna priprava sendvičev

  • Belo-modra

Plošči Cut & Seal sestavine zadržita v sendviču

Plošči Cut & Seal sestavine zadržita v sendviču

Plošči Cut & Seal zapreta sestavine v Philipsov opekač sendvičev.

Visoka temperatura za okusno hrano

Velika moč za hitro segrevanje

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

22/06/2021

Україна

Україна

Чудовий прилад для швидкого готування

Дуже корисний для мене прилад. Декілька хвилин і смачнющий гарячий сендвіч вже готовий. Комбіную будь-яку начинку - сир, томати, м'ясо, зелень. І ось вже підсмажені трикутнички прикрашають стіл. Можна і просто хліб підсушити. Легке очищення. Рекомендую.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD2384/70 Бутербродниця

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD2384/70 Бутербродниця

22/06/2019

Україна

Україна

дуже любимо гарячі сендвічі з philips

моя родина дуже любить гарячі сендвічі з сиром - бутербродниця дуже легка в використанні та повністю виконує свої функції на кухні, лічені хвилини і всі нагодовані. має достатньо зручну форму та легко чиститься. ідеальна для швидких перекусів та сніданків.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD2384/70 Бутербродниця

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HD2384/70 Бутербродниця

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