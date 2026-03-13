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Kuhalnik vse v enem Philips Tlačni kuhalnik

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Kuhalnik vse v enem PhilipsTlačni kuhalnik

HD2151/40

Kuhalnik vse v enem Philips Tlačni kuhalnik

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of Confomity - English (US)

  • PDF dat., 635.2 kB
  • 13 March 2026

Z našim vsestranskim kuhalnikom na pritisk je kuhanje doma povsem enostavno. Do najokusnejših jedi s kar najmanj dela.

  • PDF dat.
  • 8 April 2026

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