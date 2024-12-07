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  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
  • Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah

Kuhalnik vse v enem PhilipsTlačni kuhalnik

HD2151/40

4.6
| (110) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

1 nagrada

Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah
Z našim vsestranskim kuhalnikom na pritisk je kuhanje doma povsem enostavno. Do najokusnejših jedi s kar najmanj dela.
Poglej vse prednosti

Pospešite vsakodnevno kuhanje z nadzorom okusa

Pripravite različne okusne obroke v 30 minutah

  • Tehnologija za hiter izpust tlaka

  • Sistem za nadzor okusa

  • Prednastavljeni programi za pripravo

  • Navodila po korakih

Tehnologija za hiter izpust tlaka

Tehnologija za hiter izpust tlaka

Tehnologija za hiter izpust tlaka zagotavlja samodejen izpust tlaka v samo 7 minutah – 50 % hitreje kot pri kuhanju na štedilniku.*

Večnamenske funkcije za slastno raznolikost

Večnamenske funkcije za slastno raznolikost

Od kuhanja pod tlakom do počasnega kuhanja, od praženja do soparjenja – uživajte v več kot 35 prednastavljenih menijskih možnostih s pritiskom gumba.

Sistem za nadzor okusa

Sistem za nadzor okusa

Sistem za nadzor okusa zagotavlja okusnejše rezultate – z natančnim nadzorom tlaka in temperature je meso za 22 % mehkejše** in 42 % sočnejše.**

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

110

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

07/12/2024

Slovenija

Slovenija

Super izdelek

Kuhalnik je enostaven za uporabo. Ima veliko funkcij.

Prednosti

Da

Slabosti

Ne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kuhalnik vse v enem Philips HD2151/40 Tlačni kuhalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kuhalnik vse v enem Philips HD2151/40 Tlačni kuhalnik

25/11/2024

Slovenija

Slovenija

Zadovoljna uporabnica

Všeč mi je, da lahko v njem hitro skuham golaž in zelenjavo. Je zelo priročen za rabo na terasi, da se vonj po hrani ne širi po hiši. V njem tudi sarme ratajo super!

Prednosti

Hitro kuhanje mesa

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kuhalnik vse v enem Philips HD2151/40 Tlačni kuhalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kuhalnik vse v enem Philips HD2151/40 Tlačni kuhalnik

25/11/2024

Slovenija

Slovenija

Najboljši pomočnik na terasi

Kupili smo ga z namenom, da ga imamo na terasi in res se odlično obnese. V njem pripravljamo razne mineštre in obar in pri tem je res krasno, da se vonj po hrani ne šiti po hiši. Uporabljamo ga tudi za kuhanje zelenjave - ostane zelo sveža in sočna.

Prednosti

Hitro kuhanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kuhalnik vse v enem Philips HD2151/40 Tlačni kuhalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kuhalnik vse v enem Philips HD2151/40 Tlačni kuhalnik

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Omejitve odgovornosti

  1. Govedina, skuhana v 30 minutah od segretja do izpusta tlaka v primerjavi s 60 minutami v kuhalniku na štedilniku

  2. Preizkus z WBSF in izgubo vlažnosti pri svinjini in perutnini v primerjavi s kuhalnikom vse v enem Philips 3000 in kuhanjem na štedilniku

  3. Velja samo za trge z aplikacijo NutriU