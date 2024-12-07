2 leti garancije
Tehnologija za hiter izpust tlaka
Sistem za nadzor okusa
Prednastavljeni programi za pripravo
Navodila po korakih
Tehnologija za hiter izpust tlaka zagotavlja samodejen izpust tlaka v samo 7 minutah – 50 % hitreje kot pri kuhanju na štedilniku.*
Od kuhanja pod tlakom do počasnega kuhanja, od praženja do soparjenja – uživajte v več kot 35 prednastavljenih menijskih možnostih s pritiskom gumba.
Sistem za nadzor okusa zagotavlja okusnejše rezultate – z natančnim nadzorom tlaka in temperature je meso za 22 % mehkejše** in 42 % sočnejše.**
Nagrade
4.6
od 5
110
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nusa1
07/12/2024
Slovenija
Super izdelek
Kuhalnik je enostaven za uporabo. Ima veliko funkcij.
Prednosti
Da
Slabosti
Ne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kuhalnik vse v enem Philips HD2151/40 Tlačni kuhalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kuhalnik vse v enem Philips HD2151/40 Tlačni kuhalnik
PEKRI99
25/11/2024
Slovenija
Zadovoljna uporabnica
Všeč mi je, da lahko v njem hitro skuham golaž in zelenjavo. Je zelo priročen za rabo na terasi, da se vonj po hrani ne širi po hiši. V njem tudi sarme ratajo super!
Prednosti
Hitro kuhanje mesa
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kuhalnik vse v enem Philips HD2151/40 Tlačni kuhalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kuhalnik vse v enem Philips HD2151/40 Tlačni kuhalnik
STOKI84
25/11/2024
Slovenija
Najboljši pomočnik na terasi
Kupili smo ga z namenom, da ga imamo na terasi in res se odlično obnese. V njem pripravljamo razne mineštre in obar in pri tem je res krasno, da se vonj po hrani ne šiti po hiši. Uporabljamo ga tudi za kuhanje zelenjave - ostane zelo sveža in sočna.
Prednosti
Hitro kuhanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kuhalnik vse v enem Philips HD2151/40 Tlačni kuhalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kuhalnik vse v enem Philips HD2151/40 Tlačni kuhalnik
Govedina, skuhana v 30 minutah od segretja do izpusta tlaka v primerjavi s 60 minutami v kuhalniku na štedilniku
Preizkus z WBSF in izgubo vlažnosti pri svinjini in perutnini v primerjavi s kuhalnikom vse v enem Philips 3000 in kuhanjem na štedilniku
Velja samo za trge z aplikacijo NutriU