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Hairclipper series 7000 Strižnik
Izdelek ni več na voljo
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HC7460/15
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Izjava o skladnosti za ZK - English (US)
Uporabniški priročnik
Hairclipper 7000/9000Nastavljivi glavnik za lase, 1–7 mm
Hairclipper Rezilo
Hair clipper series 7000& 9000Nastavljivi glavnik za lase, 7–24 mm
Hairclipper series 7000 & 9000Nastavljivi glavnik za lase, 24–42 mm
Hairclipper seria 7000& 9000 Torbica
HairclipperRezilo
Beardtrimmer series 9000Napajalnik HQ8505
ShaversŠčetka za čiščenje
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