2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Rezila iz nerjavečega jekla
60 nastavitev dolžine
120 min brezžične upor./1 ura poln.
Intuitivni uporabniški vmesnik natančno označuje izbrano dolžino. Z gumbi lahko enostavno izberete in uporabite več kot 60 nastavitev dolžine. Med dolžinami se lahko pomikate hitro ali počasi v korakih po 0,2 mm.
Z upravljalnimi gumbi enostavno izberite in uporabite želeno dolžino, izbirate pa lahko med 60 nastavitvami. Z glavnikom strižete v korakih po 0,2 mm na dolžino med 1 in 7 mm oziroma 1 mm na dolžino med 7 in 42 mm. Za striženje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.
Strižnik ima 3 nastavljive glavnike: 1 do 7 mm, 7 do 24 mm in 24 do 42 mm. Namestite glavnik in uporabite eno od 60 nastavitev dolžine v korakih natanko po 0,2 mm med 1 in 7 mm oziroma 1 mm med 7 in 42 mm. Za striženje na dolžino 0,5 mm pa lahko uporabite strižnik brez glavnika.
4.7
od 5
162
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
matseni
10/02/2018
Slovenija
Odličen
Zelo natančen, enostaven za uporabo. Posebej mi je všeč moznost nastvaljanja dolžine rezila od 1-7 mm, kjer je mogoče izbrati celo desetinke milimetra. To omogoča lažje prehode med različnimi dolžinami las. Nakup lahko priporočam.
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik
bine
18/01/2017
Slovenija
Preverjen kupec
odlično
z artiklom sem zelo zadovoljen, lep dizajn, priročen, uporaben, itd
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik
seegio
10/05/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
Odlican uredaj sa s odlicnim karakteristikama
Vec sam ga koristio deset puta,jako dobar uredaj nemam nikakve primjedbe,, Preporucijem....
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat za šišanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat za šišanje
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom