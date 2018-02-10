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  • 1 klik, popolna natančnost
  • 1 klik, popolna natančnost
  • 1 klik, popolna natančnost
  • 1 klik, popolna natančnost
  • 1 klik, popolna natančnost
  • 1 klik, popolna natančnost
  • 1 klik, popolna natančnost
  • 1 klik, popolna natančnost
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  • 1 klik, popolna natančnost
  • 1 klik, popolna natančnost
  • 1 klik, popolna natančnost
  • 1 klik, popolna natančnost
  • 1 klik, popolna natančnost
  • 1 klik, popolna natančnost
  • 1 klik, popolna natančnost

Izdelek ni več na voljo

Hairclipper series 7000Strižnik

HC7460/15

4.7
| (162) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
1 klik, popolna natančnost
HAIRCLIPPER serije 7000 zagotavlja natančno in učinkovito striženje s samo enim klikom. Z motoriziranimi glavniki in visokozmogljivo strižno enoto je edini strižnik, ki vedno zagotavlja pričakovane rezultate.
Poglej vse prednosti

The world's most preferred electric male grooming brand1

z motoriziranimi glavniki

1 klik, popolna natančnost

  • Rezila iz nerjavečega jekla

  • 60 nastavitev dolžine

  • 120 min brezžične upor./1 ura poln.

Upravljalni gumbi

Upravljalni gumbi

Intuitivni uporabniški vmesnik natančno označuje izbrano dolžino. Z gumbi lahko enostavno izberete in uporabite več kot 60 nastavitev dolžine. Med dolžinami se lahko pomikate hitro ali počasi v korakih po 0,2 mm.

Enostavna izbira in uporaba 60 nastavitev dolžine: 0,5 do 42 mm

Enostavna izbira in uporaba 60 nastavitev dolžine: 0,5 do 42 mm

Z upravljalnimi gumbi enostavno izberite in uporabite želeno dolžino, izbirate pa lahko med 60 nastavitvami. Z glavnikom strižete v korakih po 0,2 mm na dolžino med 1 in 7 mm oziroma 1 mm na dolžino med 7 in 42 mm. Za striženje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.

Nastavljivi glavniki za najboljše striženje

Nastavljivi glavniki za najboljše striženje

Strižnik ima 3 nastavljive glavnike: 1 do 7 mm, 7 do 24 mm in 24 do 42 mm. Namestite glavnik in uporabite eno od 60 nastavitev dolžine v korakih natanko po 0,2 mm med 1 in 7 mm oziroma 1 mm med 7 in 42 mm. Za striženje na dolžino 0,5 mm pa lahko uporabite strižnik brez glavnika.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

162

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

10/02/2018

Slovenija

Slovenija

Odličen

Zelo natančen, enostaven za uporabo. Posebej mi je všeč moznost nastvaljanja dolžine rezila od 1-7 mm, kjer je mogoče izbrati celo desetinke milimetra. To omogoča lažje prehode med različnimi dolžinami las. Nakup lahko priporočam.

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik

18/01/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

odlično

z artiklom sem zelo zadovoljen, lep dizajn, priročen, uporaben, itd

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik

10/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odlican uredaj sa s odlicnim karakteristikama

Vec sam ga koristio deset puta,jako dobar uredaj nemam nikakve primjedbe,, Preporucijem....

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat za šišanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat za šišanje

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom