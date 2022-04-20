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Hairclipper series 5000 Strižnik

Izdelek ni več na voljo

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Hairclipper series 5000Strižnik

HC5440/80

Hairclipper series 5000 Strižnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 18.7 MB
  • 20 April 2022

Izjava o skladnosti EU - English (US)

  • PDF dat., 1.3 MB
  • 19 April 2022

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