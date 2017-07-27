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Vse serije

  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
  • HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*

Izdelek ni več na voljo

Hairclipper series 5000Strižnik

HC5440/80

4.4
| (24) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%
HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*
HAIRCLIPPER serije 5000 je trpežen in učinkovit strižnik. Inovativna strižna enota, rezila iz nerjavnega jekla ter nastavljiva glavnik in glavnik za brado vedno in dolgoročno zagotavljajo hitro in ostro striženje.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

s tehnologijo DualCut za hitrejše in ostrejše striženje

HAIRCLIPPER serije 5000 – striže dvakrat hitreje*

  • Rezila iz nerjavnega jekla

  • 24 nastavitev dolžine

  • 75 minut uporabe/8 ur polnjenja

  • Nastavljiv glavnik za brado in torbica

Dvojno izostreno rezilo z manjšim trenjem

Dvojno izostreno rezilo z manjšim trenjem

Z našo napredno tehnologijo DualCut, ki vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje, lahko prirezujete dlake vseh vrst. Inovativna strižna enota dlake striže dvakrat hitreje kot običajni strižniki Philips, trdna jeklena zaščita pa zagotavlja zanesljivo uporabo in trpežnost.*

Samoostrilna jeklena rezila za dolgotrajno ostrino

Samoostrilna jeklena rezila za dolgotrajno ostrino

Samoostrilna rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino.

Enostavna izbira in uporaba 24 nastavitev dolžine: 0,5 do 23 mm

Enostavna izbira in uporaba 24 nastavitev dolžine: 0,5 do 23 mm

Obrnite kolesce in enostavno izberite želeno dolžino. Izbirate lahko med 23 nastavitvami dolžine od 1 do 23 mm v korakih po natanko 1 mm. Za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

24

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

27/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odlican za kucnu upotrebu

Koristim ga vec 2 godine za sisanje brade, punio sam ga samo jednom za to vreme. Izuzetno lako se cisti, a osim tog ciscenja nikakvo drugo odrzavanje nije potrebno. Prezadovoljan sam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat za šišanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat za šišanje

19/10/2016

Česká republika

Česká republika

Výkonný střihač nejen vlasů

Mám ho vyše dva roky a jsem spokojený. Břity pořád ostré.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Zastřihovač vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Zastřihovač vlasů

06/04/2021

Polska

Polska

po 5 latach użytkowania mogę napisać

jest ok. używałem głównie bez nasadki do cięcia brody (0,5mm) - czasami obciąłem nimi włosy na głowie. spisuje się cały czas ok tylko ostrza od mycia zaszły białym nalotem (pewnie od zanieczyszczonej wody). ogólnie polecam. kupiłem teraz model HC7650/15 jako zamiennik :) mam nadzieje, że będzie ok!

Prednosti

wystarczająca praca na aku, tnie i działa

Slabosti

głośna?

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. V primerjavi s predhodnim modelom Philips