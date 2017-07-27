2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Rezila iz nerjavnega jekla
24 nastavitev dolžine
75 minut uporabe/8 ur polnjenja
Nastavljiv glavnik za brado in torbica
Z našo napredno tehnologijo DualCut, ki vključuje dvojno izostreno rezilo z zasnovo za manjše trenje, lahko prirezujete dlake vseh vrst. Inovativna strižna enota dlake striže dvakrat hitreje kot običajni strižniki Philips, trdna jeklena zaščita pa zagotavlja zanesljivo uporabo in trpežnost.*
Samoostrilna rezila iz nerjavnega jekla za dolgotrajno ostrino.
Obrnite kolesce in enostavno izberite želeno dolžino. Izbirate lahko med 23 nastavitvami dolžine od 1 do 23 mm v korakih po natanko 1 mm. Za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa uporabite strižnik brez glavnika.
4.4
od 5
24
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Alx92
27/07/2017
Hrvatska
Odlican za kucnu upotrebu
Koristim ga vec 2 godine za sisanje brade, punio sam ga samo jednom za to vreme. Izuzetno lako se cisti, a osim tog ciscenja nikakvo drugo odrzavanje nije potrebno. Prezadovoljan sam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat za šišanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat za šišanje
Láďa88
19/10/2016
Česká republika
Výkonný střihač nejen vlasů
Mám ho vyše dva roky a jsem spokojený. Břity pořád ostré.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Zastřihovač vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Zastřihovač vlasů
golibroda79
06/04/2021
Polska
po 5 latach użytkowania mogę napisać
jest ok. używałem głównie bez nasadki do cięcia brody (0,5mm) - czasami obciąłem nimi włosy na głowie. spisuje się cały czas ok tylko ostrza od mycia zaszły białym nalotem (pewnie od zanieczyszczonej wody). ogólnie polecam. kupiłem teraz model HC7650/15 jako zamiennik :) mam nadzieje, że będzie ok!
Prednosti
wystarczająca praca na aku, tnie i działa
Slabosti
głośna?
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
V primerjavi s predhodnim modelom Philips