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Hair Clipper Serija 3000

Novo

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Hair ClipperSerija 3000

HC3723/15

Hair Clipper Serija 3000

Novo

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Priročniki in dokumentacija

Izjava o skladnosti za ZK - English (US)

  • PDF dat., 179.7 kB
  • 5 August 2026

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 4.1 MB
  • 26 May 2026

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

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Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

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