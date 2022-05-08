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  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje
  • Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje

2+3 podaljšana garancija

Novo

Hair ClipperSerija 3000

HC3723/15

4.5

| (717) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje

S strižnikom las Philips 3000, ki ima samoostrilna rezila za dolgotrajno ostrino, lahko sebi ali svojim najdražjim zagotovite popolnoma enakomerne in natančne pričeske. Izkusite zmogljivo delovanje z napajalnim kablom.

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Svetovna znamka št. 1 za električne izdelke za osebno nego1

Preprosta uporaba za natančno striženje las

Zanesljivo in zmogljivo prirezovanje

  • Samoostrilna rezila

  • 9 nastavitve dolžine

  • Tehnologija Trim and Flow

  • Uporaba s kablom

9 prilagodljivih dolžin za videz, kot si ga želite

9 prilagodljivih dolžin za videz, kot si ga želite

Z 9 nastavitvami dolžine v korakih po 3 mm vam ta strižnik las omogoča popoln nadzor nad striženjem. Nastavljiv glavnik omogoča striženje od 3 mm do 24 mm, če pa glavnik odstranite, pa dosežete čisto zaključno dolžino 0,5 mm. Zanesljivo in enostavno prirezovanje.

Največja natančnost z dolgotrajno učinkovitostjo

Največja natančnost z dolgotrajno učinkovitostjo

Naša 41-milimetrska samoostrilna rezila ohranjajo dolgotrajno ostrino in gladko režejo lase, kar zagotavlja vedno enakomeren in uravnotežen rezultat.

Za enakomerno in preprosto prirezovanje doma

Za enakomerno in preprosto prirezovanje doma

Uživajte v gladkem striženju od začetka do konca. Glavnik Trim and Flow je zasnovan tako, da lasje ostanejo v gibanju in preprečuje mašenje, zaradi česar se vaš strižnik premika brez napora. Omogoča vam stabilen nadzor in doseganje idealnega sloga brez prekinitev.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

717

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/05/2022

Slovenija

Slovenija

odlično

super izdelek dela odlično striže ostro rezilo in je natančen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/13 Hair clipper

Date of Use 2022-04-08

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/13 Hair clipper

Date of Use 2022-04-08

14/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zaposleni pri Philipsu

izdelek ok

[Employee of philipsglobal] malo je predolg drugače vse vredu. nastavek je preveč zaprt

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strižnik

Date of Use 2019-02-14

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strižnik

Date of Use 2019-02-14

30/12/2020

Slovenija

Slovenija

Odličen

Dobre izkušnje z Philips strižnikom že 20 let. NE akumulatorski!

Prednosti

Striže gladko

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strižnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strižnik

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Omejitve odgovornosti

  1. Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025. 

  1. Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.