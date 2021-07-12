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  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
  • Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare Elite PlusParna postaja

GC9660/30

4.8
| (435) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%

1 nagrada

Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo
PerfectCare Elite Plus je parna postaja, ki z izjemno lahkim likalnikom in pametnim samodejnim izpustom pare za najboljšo priročnost zagotavlja lažje likanje in hitrejši učinek. Brez nastavljanja temperature in zagotovljeno brez prežganin.
Poglej vse prednosti
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo

Pametni samodejni izpust pare za hitrejšo in preprostejšo uporabo

  • Do 520-gramski dodaten izpust pare

  • Snemljiva 1,8 l posoda za vodo

  • Tehnologija OptimalTEMP

  • Pametni samodejni izpust pare

Tehnologija OptimalTEMP, brez nastavljanja temperature

Tehnologija OptimalTEMP, brez nastavljanja temperature

Likajte vse od jeansa do svile brez nastavljanja temperature. Tehnologija OptimalTEMP za likanje brez prilagajanja temperaturnega regulatorja ali izbiranja nastavitev. Tako vam ne bo treba razvrščati perila ali čakati, da se likalnik segreje ali ohladi. Vedno ste pripravljeni na likanje katere koli tkanine.

Zagotovljeno brez prežganin

Zagotovljeno brez prežganin

S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobenih tkanin, ki jih je mogoče likati. Likalnik lahko celo pustite na oblačilih ali likalni deski z navzdol obrnjeno likalno ploščo. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno.

Učinkovit izpust pare za izjemno odstranjevanje gub

Učinkovit izpust pare za izjemno odstranjevanje gub

Močan in neprekinjen izpust pare je z lahkoto kos tudi najdebelejšim tkaninam. Dodatni izpust pare lahko usmerite natanko tja, kjer ga potrebujete, in tako enostavno odstranite tudi najtrdovratnejše gube. Dodaten izpust pare je odličen za navpično odstranjevanje gub za osvežitev oblačil in zaves.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

435

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

12/07/2021

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

IZDELEK SE OPONAŠA Z ODLIČNIMI FUNKIJAMI

IZDELEK MI JE ŽELO VŠEČ IN GA DEFINITIVNO PRIPOROČAM VREDEN JE VSAKEGA €

Prednosti

POZITIVNO DA BI

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

19/04/2021

Slovenija

Slovenija

Vrhunska parna postaja

Zgladi gube tudi pri vertikalnem likanju s paro. Super za osvežitev plaščev, likanje oblutljivih tkanin (svile) in dezinfekcijo vzglavnika.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Parna postaja

29/11/2020

Slovenija

Slovenija

Odlicen zelo hitro polikam...

Ker zasluzi cisto 5.vedno imam pilips likalnik tudi dva prejsnja sta bila od pilips .najbolsi likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

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