2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Do 520-gramski dodaten izpust pare
Snemljiva 1,8 l posoda za vodo
Tehnologija OptimalTEMP
Pametni samodejni izpust pare
Likajte vse od jeansa do svile brez nastavljanja temperature. Tehnologija OptimalTEMP za likanje brez prilagajanja temperaturnega regulatorja ali izbiranja nastavitev. Tako vam ne bo treba razvrščati perila ali čakati, da se likalnik segreje ali ohladi. Vedno ste pripravljeni na likanje katere koli tkanine.
S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobenih tkanin, ki jih je mogoče likati. Likalnik lahko celo pustite na oblačilih ali likalni deski z navzdol obrnjeno likalno ploščo. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno.
Močan in neprekinjen izpust pare je z lahkoto kos tudi najdebelejšim tkaninam. Dodatni izpust pare lahko usmerite natanko tja, kjer ga potrebujete, in tako enostavno odstranite tudi najtrdovratnejše gube. Dodaten izpust pare je odličen za navpično odstranjevanje gub za osvežitev oblačil in zaves.
Nagrade
4.8
od 5
435
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pupika
12/07/2021
Slovenija
Preverjen kupec
IZDELEK SE OPONAŠA Z ODLIČNIMI FUNKIJAMI
IZDELEK MI JE ŽELO VŠEČ IN GA DEFINITIVNO PRIPOROČAM VREDEN JE VSAKEGA €
Prednosti
POZITIVNO DA BI
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
ajdaru
19/04/2021
Slovenija
Vrhunska parna postaja
Zgladi gube tudi pri vertikalnem likanju s paro. Super za osvežitev plaščev, likanje oblutljivih tkanin (svile) in dezinfekcijo vzglavnika.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Parna postaja
Tatjana882
29/11/2020
Slovenija
Del promocije
Odlicen zelo hitro polikam...
Ker zasluzi cisto 5.vedno imam pilips likalnik tudi dva prejsnja sta bila od pilips .najbolsi likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja