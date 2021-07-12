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  • Enostavno likanje. Hitri rezultati.
  • Enostavno likanje. Hitri rezultati.
  • Enostavno likanje. Hitri rezultati.
  • Enostavno likanje. Hitri rezultati.
  • Enostavno likanje. Hitri rezultati.
  • Enostavno likanje. Hitri rezultati.
  • Enostavno likanje. Hitri rezultati.
  • Enostavno likanje. Hitri rezultati.
  • Enostavno likanje. Hitri rezultati.
  • Enostavno likanje. Hitri rezultati.
  • Enostavno likanje. Hitri rezultati.
  • Enostavno likanje. Hitri rezultati.

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare EliteParna postaja

GC9642/60

4.8
| (435) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%

2 Nagrade

Enostavno likanje. Hitri rezultati.
Parna postaja Philips PerfectCare Elite zagotavlja preprosto likanje in hitre rezultate. S tehnologijo OptimalTEMP lahko likate vse tkanine, od jeansa do svile, brez prilagajanja temperature. Zajamčeno ne prežge tkanin, primernih za likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Enostavno likanje. Hitri rezultati.

Enostavno likanje. Hitri rezultati.

  • Najvišji tlak 7,2 bara

  • Do 490-gramski dodaten izpust pare

  • Posoda za vodo prostornine 1,8 l

  • Snemljiva posoda za vodo

Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Izjemno hitro likanje je dosegljivo z revolucionarno tehnologijo. Učinkovit in neprekinjen izpust pare zgladi celo trdovratne gube, debelejše tkanine pa so zglajene enostavno in hitro. Na voljo je tudi dodaten izpust pare, ki je idealen za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Velika snemljiva posoda za vodo za enostavno dolivanje

Velika snemljiva posoda za vodo za enostavno dolivanje

Snemljiva posoda za vodo omogoča enostavno dolivanje kadarkoli, brez izklopa aparata. Velika odprtina za polnjenje omogoča, da lahko posodo za vodo enostavno napolnite z vodo iz pipe. Ima prostornino 1,8 l, tako da lahko likalnik neprekinjeno uporabljate do 2 uri brez dolivanja vode v posodo.

Varčevanje z energijo z načinom ECO

Varčevanje z energijo z načinom ECO

Način ECO omogoča varčevanje z energijo ob enako učinkovitem likanju. Način ECO uporablja manjšo količino pare, a še vedno dovolj za likanje vseh oblačil.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-961262
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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

435

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

12/07/2021

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

IZDELEK SE OPONAŠA Z ODLIČNIMI FUNKIJAMI

IZDELEK MI JE ŽELO VŠEČ IN GA DEFINITIVNO PRIPOROČAM VREDEN JE VSAKEGA €

Prednosti

POZITIVNO DA BI

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

19/04/2021

Slovenija

Slovenija

Vrhunska parna postaja

Zgladi gube tudi pri vertikalnem likanju s paro. Super za osvežitev plaščev, likanje oblutljivih tkanin (svile) in dezinfekcijo vzglavnika.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Parna postaja

29/11/2020

Slovenija

Slovenija

Odlicen zelo hitro polikam...

Ker zasluzi cisto 5.vedno imam pilips likalnik tudi dva prejsnja sta bila od pilips .najbolsi likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

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