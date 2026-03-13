IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

PerfectCare Elite Parna postaja

Izdelek ni več na voljo

Podpora

PerfectCare EliteParna postaja

GC9635/20

PerfectCare Elite Parna postaja

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

UK Declaration of Conformity

  • PDF dat., 495.9 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips PerfectCare Elite Steam generator iron - English (US)

  • PDF dat., 217.2 kB
  • 13 March 2026

Pogosta vprašanja

Deli in pribor

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali