2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Največji tlak: 7,5 bara
Do 520-gramski dodaten izpust pare
Posoda za vodo prostornine 1,8 l
Snemljiva posoda za vodo
Snemljiva posoda za vodo omogoča enostavno dolivanje kadar koli, brez izklopa aparata. Velika odprtina za polnjenje omogoča, da lahko posodo za vodo enostavno napolnite z vodo iz pipe. Ima prostornino 1,8 l, tako da lahko likalnik neprekinjeno uporabljate do 2 uri brez dolivanja vode v posodo.
Način ECO omogoča varčevanje z energijo ob enako učinkovitem likanju. Način ECO uporablja manjšo količino pare, a še vedno dovolj za likanje vseh oblačil.
S tehnologijo OptimalTEMP ne boste več izgubljali časa s spreminjanjem nastavitve temperature, čakanjem, da se temperatura prilagodi, in predhodnim razvrščanjem oblačil. Likajte tkanine od jeansa do svile, zajamčeno brez prežganja, zaradi popolne kombinacije temperature in neprekinjenega učinkovitega izpusta pare.
Nagrade
4.8
od 5
435
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pupika
12/07/2021
Slovenija
Preverjen kupec
IZDELEK SE OPONAŠA Z ODLIČNIMI FUNKIJAMI
IZDELEK MI JE ŽELO VŠEČ IN GA DEFINITIVNO PRIPOROČAM VREDEN JE VSAKEGA €
Prednosti
POZITIVNO DA BI
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
ajdaru
19/04/2021
Slovenija
Vrhunska parna postaja
Zgladi gube tudi pri vertikalnem likanju s paro. Super za osvežitev plaščev, likanje oblutljivih tkanin (svile) in dezinfekcijo vzglavnika.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Parna postaja
Tatjana882
29/11/2020
Slovenija
Del promocije
Odlicen zelo hitro polikam...
Ker zasluzi cisto 5.vedno imam pilips likalnik tudi dva prejsnja sta bila od pilips .najbolsi likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja