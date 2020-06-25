2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Najvišji tlak 6,7 bara
Do 450-gramski dodaten izpust pare
2,5-litrska posoda za vodo
Izjemno lahek likalnik
Posoda za vodo ima posebej veliko prostornino 2,5 l, zato lahko izkoristite do 3 ure neprekinjene uporabe, ne da bi morali doliti vodo. Poleg tega je prozoren, kar omogoča 360-stopinjski pogled zbiralnika, da lahko hitro vidite, koliko vode vam je še ostalo za učinkovito ustvarjanje pare. Ko morate doliti vodo, lahko to enostavno storite kadarkoli med likanjem pod pipo ali z lončkom ali steklenico, saj ima sistemski likalnik veliko odprtino za polnjenje.
Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna boste zagotovili najboljše delovanje pare. Ekskluzivno zasnovana in idealno nameščena funkcija Easy De-Calc Plus omogoča idealno odstranjevanje vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo parne postaje. Likalnik vas s svetlobo in zvokom opozori, da morate očistiti vodni kamen. Ko se aparat ohladi, odstranite gumb Easy De-Calc ter umazano odpadno vodo in vodni kamen izlijte v skodelico.
Način ECO omogoča varčevanje z energijo ob enako učinkovitem likanju. Način ECO uporablja manjšo količino pare, a še vedno dovolj za likanje vseh oblačil.
Nagrade
4.8
od 5
31
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pčelica Maja
25/06/2020
Hrvatska
Zavoljela sam glačanje!!
Uživam jer stvarno savršeno glača sve vrste tkanina!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare
nuki64
23/03/2019
Hrvatska
odličan proizvod
Preporuka za ovaj proizvod, sve karakteristike su odlične. Veliki spremnik za duže peglanje , izvrstan dizajn za lakšu upotrbu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare
Balvan
05/01/2021
Česká republika
Skvělý pomocník při žehlení.
Doporučuji, už nikdy obyčejnou žehličku. Krásně a lehce žehlí.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor
do 45 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311 v načinu ECO v primerjavi z načinom TURBO