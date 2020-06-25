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  • Izjemno učinkovito likanje
  • Izjemno učinkovito likanje
  • Izjemno učinkovito likanje
  • Izjemno učinkovito likanje
  • Izjemno učinkovito likanje
  • Izjemno učinkovito likanje

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare Aqua ProParna postaja

GC9410/60

4.8
| (31) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Izjemno učinkovito likanje
PerfectCare Aqua Pro je na voljo z izjemno lahkim likalnikom in izjemno veliko 2,5-litrsko posodo za vodo, popolno za izjemno dolg čas likanja in popolno parno likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

z izjemno lahkim likalnikom

Izjemno učinkovito likanje

  • Najvišji tlak 6,7 bara

  • Do 450-gramski dodaten izpust pare

  • 2,5-litrska posoda za vodo

  • Izjemno lahek likalnik

Izjemno velika posoda za vodo za daljšo neprekinjeno uporabo

Izjemno velika posoda za vodo za daljšo neprekinjeno uporabo

Posoda za vodo ima posebej veliko prostornino 2,5 l, zato lahko izkoristite do 3 ure neprekinjene uporabe, ne da bi morali doliti vodo. Poleg tega je prozoren, kar omogoča 360-stopinjski pogled zbiralnika, da lahko hitro vidite, koliko vode vam je še ostalo za učinkovito ustvarjanje pare. Ko morate doliti vodo, lahko to enostavno storite kadarkoli med likanjem pod pipo ali z lončkom ali steklenico, saj ima sistemski likalnik veliko odprtino za polnjenje.

Enostaven in učinkovit sistem za odstranjevanje vodnega kamna

Enostaven in učinkovit sistem za odstranjevanje vodnega kamna

Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna boste zagotovili najboljše delovanje pare. Ekskluzivno zasnovana in idealno nameščena funkcija Easy De-Calc Plus omogoča idealno odstranjevanje vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo parne postaje. Likalnik vas s svetlobo in zvokom opozori, da morate očistiti vodni kamen. Ko se aparat ohladi, odstranite gumb Easy De-Calc ter umazano odpadno vodo in vodni kamen izlijte v skodelico.

Varčevanje z energijo z načinom ECO

Varčevanje z energijo z načinom ECO

Način ECO omogoča varčevanje z energijo ob enako učinkovitem likanju. Način ECO uporablja manjšo količino pare, a še vedno dovolj za likanje vseh oblačil.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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4.8

od 5

31

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

25/06/2020

Hrvatska

Hrvatska

Zavoljela sam glačanje!!

Uživam jer stvarno savršeno glača sve vrste tkanina!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare

23/03/2019

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Preporuka za ovaj proizvod, sve karakteristike su odlične. Veliki spremnik za duže peglanje , izvrstan dizajn za lakšu upotrbu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare

05/01/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník při žehlení.

Doporučuji, už nikdy obyčejnou žehličku. Krásně a lehce žehlí.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Parní generátor

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  1. do 45 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311 v načinu ECO v primerjavi z načinom TURBO