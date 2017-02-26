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  • Brezskrbno likanje, brez nastavitev
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Izdelek ni več na voljo

PerfectCare ExpertSistemski likalnik

GC9231/02

4.8
| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%

1 nagrada

Brezskrbno likanje, brez nastavitev
Omogoča likanje vseh oblačil – od svile, do posteljnine, bombaža, kašmira, ... – v katerem koli vrstnem redu in brez nepotrebnega prilagajanja. Likalnik PerfectCare s tehnologijo OptimalTemp zagotavlja izredno hitro likanje brez tveganja za prežgano ali svetlečo obleko. Likanje še nikoli ni bilo tako enostavno.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Snemljiv zbiralnik za vodo za enostavno polnjenje

Brezskrbno likanje, brez nastavitev

  • Do 6,5 bara tlaka

  • Izpust pare 310 g

  • Zaklep za prenašanje

  • Snemljivi 1,5-litrski zbiralnik za vodo

Do 6 barov pritiska

Do 6 barov pritiska

Več pare omogoča hitrejše likanje. Stalno zmogljiva para, ki prodre globoko v oblačila, zagotavlja hitrejše in boljše likanje. Moč pare lahko prilagajate glede na potrebe.

Pripravljen na uporabo v 2 minutah z neomejenim polnjenjem

Pripravljen na uporabo v 2 minutah z neomejenim polnjenjem

Para je pripravljena v 2 minutah in vodo lahko med likanjem kadarkoli dolijete.

Za podaljšanje življenjske dobe likalnika iz aparata učinkovito in enostavno odstranite vodni kamen

Za podaljšanje življenjske dobe likalnika iz aparata učinkovito in enostavno odstranite vodni kamen

Izjemno dolgotrajno učinkovita para: ekskluzivna funkcija Philips Easy De-Calc omogoča idealno odstranjevanje vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo sistemskega likalnika. Likalnik vas s svetlobo in z zvokom opozori, da ga morate očistiti. Ko se aparat ohladi, odprite gumb Easy De-Calc ter umazano vodo in vodni kamen izlijte v skodelico.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.8

od 5

11

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

26/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

PREZADOVOLJNA

Parnu postaju Perfect Care Elite Silence imam već skoro godinu dana i definitivno bih ju preporučila svakome. Lagana je za rukovanje, koristim isključivo destiliranu vodu jer je kod nas u Slavoniji voda tvrda, peglanje mi je puno jednostavnije i brže... Iako se mnogi žale da u uputstvima piše kako se može koristiti obična voda pa su im se pojaile poteškoće sa uređajem isto tako piše da se u područjima sa tvrdom vodom koristi ona destilirana. Samo se toga držite i neće biti nikakvih problema.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

30/11/2015

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je zadovoljio sva očekivanja.

Na prvi pogled djeluje glomazno ali nakon što jednom pokušate peglati sa ovakvom peglom teško se vračate na staro. Iznenadila me laganost pegle jer je u biti sva težina u samoj postaji tako da je to velika prednost prilikom višesatnog peglanja. Meni osobno se najviše sviđa količina pare jer baš iz tog razloga možete izglačati i nabore koje ne možete samom peglom, ali postoji i jedna mana vezana uz tu prednost...previše pare uzrokuje da se nakon par komada odjeće koje sam ispeglala (jer nisam peglala na stolu za peglanje) ostavlja vlažne mrlje na odjeći ali vjerujem da ukoliko se pegla na stolu to nije slučaj. Najveću prednost ovakvoj vrsti glačala pridajem tome što mi treba bar do 30% manje vremena za peglanje koje ostaje za igranje sa dječicom.

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

24/10/2018

Česká republika

Česká republika

Žehlička je dokonalost sama.

Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

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