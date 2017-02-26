2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Do 6,5 bara tlaka
Izpust pare 310 g
Zaklep za prenašanje
Snemljivi 1,5-litrski zbiralnik za vodo
Več pare omogoča hitrejše likanje. Stalno zmogljiva para, ki prodre globoko v oblačila, zagotavlja hitrejše in boljše likanje. Moč pare lahko prilagajate glede na potrebe.
Para je pripravljena v 2 minutah in vodo lahko med likanjem kadarkoli dolijete.
Izjemno dolgotrajno učinkovita para: ekskluzivna funkcija Philips Easy De-Calc omogoča idealno odstranjevanje vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo sistemskega likalnika. Likalnik vas s svetlobo in z zvokom opozori, da ga morate očistiti. Ko se aparat ohladi, odprite gumb Easy De-Calc ter umazano vodo in vodni kamen izlijte v skodelico.
Nagrade
4.8
od 5
11
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Juli53
26/02/2017
Hrvatska
PREZADOVOLJNA
Parnu postaju Perfect Care Elite Silence imam već skoro godinu dana i definitivno bih ju preporučila svakome. Lagana je za rukovanje, koristim isključivo destiliranu vodu jer je kod nas u Slavoniji voda tvrda, peglanje mi je puno jednostavnije i brže... Iako se mnogi žale da u uputstvima piše kako se može koristiti obična voda pa su im se pojaile poteškoće sa uređajem isto tako piše da se u područjima sa tvrdom vodom koristi ona destilirana. Samo se toga držite i neće biti nikakvih problema.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare
VesnaBambolica
30/11/2015
Hrvatska
Proizvod je zadovoljio sva očekivanja.
Na prvi pogled djeluje glomazno ali nakon što jednom pokušate peglati sa ovakvom peglom teško se vračate na staro. Iznenadila me laganost pegle jer je u biti sva težina u samoj postaji tako da je to velika prednost prilikom višesatnog peglanja. Meni osobno se najviše sviđa količina pare jer baš iz tog razloga možete izglačati i nabore koje ne možete samom peglom, ali postoji i jedna mana vezana uz tu prednost...previše pare uzrokuje da se nakon par komada odjeće koje sam ispeglala (jer nisam peglala na stolu za peglanje) ostavlja vlažne mrlje na odjeći ali vjerujem da ukoliko se pegla na stolu to nije slučaj. Najveću prednost ovakvoj vrsti glačala pridajem tome što mi treba bar do 30% manje vremena za peglanje koje ostaje za igranje sa dječicom.
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare
Dejna05
24/10/2018
Česká republika
Žehlička je dokonalost sama.
Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor