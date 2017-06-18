2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC9222/02
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
5,5 bara
Izpust pare 300 g/min
Snemljivi 1,5-litrski zbiralnik za vodo
Več pare omogoča hitrejše likanje. Stalno zmogljiva para, ki prodre globoko v oblačila, zagotavlja hitrejše in boljše likanje. Moč pare lahko prilagajate glede na potrebe.
Para je pripravljena v 2 minutah in vodo lahko med likanjem kadarkoli dolijete.
Zbiralnik za vodo lahko odstranite in enostavno napolnite z vodo iz pipe. Velika odprtina omogoča hitro polnjenje. 1,5-litrska prostornina zbiralnika za vodo omogoča do 2 uri neprekinjenega likanja brez polnjenja.
Nagrade
4.5
od 5
2
Ocene
Mariya88
18/06/2017
България
Preverjen kupec
Много съм доволна.
Много съм доволна от центъра за гладене. Много бързо и лесно се глади, и дрехите се задържат дълго време изгладени. Бързо загрява и е доста по- тих от предишния, който съм ползвала.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор
mila
05/09/2015
Hrvatska
Proizvod je odličan
Peglanje nikad nije bilo lakše,pegla je zaista izvrsna, ali samo dok traje garancija
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare