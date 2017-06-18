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  • Izjemno hitro likanje
  • Izjemno hitro likanje

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare ExpertSistemski likalnik

GC9222/02

4.5
| (2) Ocene

1 nagrada

Izjemno hitro likanje
Omogoča likanje vseh oblačil (svile, posteljnine, bombaža, kašmira) v kateremkoli zaporedju in brez prilagajanja. Likalnik Philips PerfectCare zagotavlja izredno hitro likanje brez tveganja za prežgano ali svetlečo obleko. Resnično enostavno likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

brez nastavljanja temperature

Izjemno hitro likanje

  • 5,5 bara

  • Izpust pare 300 g/min

  • Snemljivi 1,5-litrski zbiralnik za vodo

Največ 5,5 bara tlaka

Največ 5,5 bara tlaka

Več pare omogoča hitrejše likanje. Stalno zmogljiva para, ki prodre globoko v oblačila, zagotavlja hitrejše in boljše likanje. Moč pare lahko prilagajate glede na potrebe.

Pripravljen na uporabo v 2 minutah z neomejenim polnjenjem

Pripravljen na uporabo v 2 minutah z neomejenim polnjenjem

Para je pripravljena v 2 minutah in vodo lahko med likanjem kadarkoli dolijete.

1,5-litrski snemljiv zbiralnik za vodo, do 2 uri likanja

1,5-litrski snemljiv zbiralnik za vodo, do 2 uri likanja

Zbiralnik za vodo lahko odstranite in enostavno napolnite z vodo iz pipe. Velika odprtina omogoča hitro polnjenje. 1,5-litrska prostornina zbiralnika za vodo omogoča do 2 uri neprekinjenega likanja brez polnjenja.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.5

od 5

2

Ocene

3
2
1

18/06/2017

България

България

Preverjen kupec

Много съм доволна.

Много съм доволна от центъра за гладене. Много бързо и лесно се глади, и дрехите се задържат дълго време изгладени. Бързо загрява и е доста по- тих от предишния, който съм ползвала.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор

05/09/2015

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Peglanje nikad nije bilo lakše,pegla je zaista izvrsna, ali samo dok traje garancija

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare

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